AA

Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ameliyathanemiz, 34 haftalık gebe iken hastalığa yakalanan ve doğan bebeğini göremeyen Dilek hemşiremizin adıyla konferans salonumuz ise Abdulmenaf Bey'in adıyla anılacak. Bu vesileyle pandemi sürecinde hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanı ve hastalarımıza Allah'tan rahmet dileriz."