Türkiye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başladığı dönemde düşüşe geçen su ürünleri ihracatı, son aylarda yeniden yükselerek 11 aylık dönemde 926 milyon 871 bin dolar oldu.
AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin su ürünleri ihracatı, geçen yıl rekora imza atarak 1 milyar doları aştı. Bu seneye de hızlı başlayan ihracatta, salgının dünya geneline yayılmasıyla düşüş yaşandı.
Son 2 ayda yeniden toparlanan su ürünleri sektörünün ekim ayında ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 artarak 96,3 milyon dolara, kasımda da yüzde 24 artışla 104,6 milyon dolara yükseldi.
Türkiye'nin 11 aylık su ürünleri ihracatı ise geçen yıla göre yüzde 1 artarak 919 milyon 699 bin dolardan 926 milyon 871 bin dolara çıktı.
- Karadeniz somonu ihracatı yüzde 70 arttı
Su ürünleri ihracatında ilk sırada levrek yer aldı. Ocak-kasım döneminde yaklaşık 50 ülkede sofraları süsleyen Türk levreğinden 324 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. Çipura ihracatı ise 283 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Tatlı sularda yetişen alabalıkta ise 11 aylık ihracat 108 milyon dolar oldu.
Son yıllarda su ürünleri ihracatının parlayan yıldızı Karadeniz somonunda ise ihracat rekor kırdı. Söz konusu dönemde Karadeniz somonunun ihracatı yüzde 70 artarak 28 milyon 800 bin dolardan 49 milyon 54 bin dolara çıktı.
- İhracat artışında "sezon balığı" etkisi
İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, AA muhabirine, salgın döneminde iç piyasada balık tüketiminde artış olduğunu söyledi.
Yurt dışı talebinde de son aylarda artış yaşandığını belirten Çakan, "1 Eylül'de başlayan sezonla avcılık balıkları tezgahları süsledi. Aynı zamanda yurt dışına da göndermeye başladık. Özellikle Avrupa ülkelerinin bu dönemde balık talebi arttı." dedi.
Havaların soğumasıyla avcılığın daha da artacağını ifade eden Çakan, fiyatların da geçen seneyle aynı seviyede olduğunu sözlerine ekledi.
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