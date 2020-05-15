Kovid-19 Latin Amerika'da kritik seviyelere ulaştı

Bölgede Brezilya ve Şili’nin de bulunduğu birçok ülke, son günlerde yükselme eğilimini sürdüren salgında gerek vaka gerekse bir günde yaşamını yitirenlerin sayısındaki artışla kendi rekorlarını kırdı.
Şili’de Kovid-19 vaka sayısı 37 bin 40’a yükselirken, salgın sebebiyle 368 kişi yaşamını yitirdi.
Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, başkent Santiago'da salgının yükselişinin önüne geçmek için bugün itibarıyla genel karantinanın başlayacağını açıklamıştı.
Dün, karantina başlamadan önce marketlere akın eden halk uzun kuyruklar oluşturmuştu.
- Meksika'da bir günde bugüne kadarki en yüksek artış tespit edildi
Dünyada en düşük Kovid-19 test sayısı oranına sahip ülkelerden Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 42 bin 595'e yükselirken, salgın dolayısıyla 4 bin 477 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, gerçek rakamların 8 kat fazla olabileceğini belirtiyor.
Öte yandan hükümet, vakalardaki artış sürse de sokağa çıkma yasağına ilişkin önlemleri kaldırmayı ve işletmeleri yeniden açmayı planladığını açıkladı.
Dün, ülkede tespit edilen 2 bin 409 vakayla şimdiye kadar bir günde görülen en yüksek sayıya ulaşılmıştı.
- Nikaragua'da vakaların daha yüksek olduğu savunuluyor
Peru’da Kovid-19 vaka sayısı 80 bin 604'e yükselirken, salgın dolayısıyla 2 bin 267 kişi yaşamını yitirdi.
Üretim Bakanı Rocio Barriors, hükümetin, doktor, hemşire, asker ve emniyet mensuplarının da yer aldığı Kovid-19’a yakalanan 14 kişinin Loreto bölgesinden getirilmesi için özel bir uçuş planladığını belirtti.
Nikaragua’da Kovid-19 vaka sayısı 25’e yükselirken, salgın sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti.
Nikaragua Tabipler Birliğinden yapılan açıklamada, sağlık sisteminin kapasitesinin sınırına ulaşmak üzere olduğu belirtildi.
Bağımsız Kovid-19 Sivil Gözlemevine göre, ülkede bugüne kadar 1033 Kovid-19 vakasına rastlandı.
- Brezilya merkez üssü
Arjantin’de Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 134’e yükselirken, salgın sebebiyle 353 kişi hayatını kaybetti.
Latin Amerika’da Kovid-19 salgınının "merkez üssü" olarak öne çıkan Brezilya’da vaka sayısı 202 bin 918’e yükselirken, salgın dolayısıyla 13 bin 993 kişi yaşamını yitirmişti.
Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun virüsle mücadele kapsamında alınan önlemlere karşı küçümseyici tutumu eleştirilere yol açmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!