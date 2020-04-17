Kovid-19'la önemi artan e-ticaret uzmanlarını uzaktan eğitimlerle yetiştiriyorlar

17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı üniversiteler öğrencilerine internet üzerinden canlı eğitimlerle, bazı üniversiteler ise ders içeriği bulunan dosya göndererek eğitim veriyor.
Bu süreçte öğrenciler ve akademisyenleri aynı anda bir araya getirmek için harekete geçen Yalova Üniversitesi, donanımlı bilgi işlem altyapısıyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Önden, AA muhabirine yaptığı açıklamada e-ticaret ve kodlama üzerine teknoloji odaklı dersleri canlı olarak sunduklarını söyledi.
Bölüm olarak teknoloji sadece tüketmeyi değil, onu faydalı şekilde meslekte kullanmayı önemsediklerini ifade eden Önden, "Öğrencilerine uzaktan canlı bağlantıyla e-ticaret alanında kodlama ve yazılım eğitimi veren ilk ve tek üniversiteyiz." dedi.
Önden, canlı derslerle kod yazmayı, elektronik ticareti, yurt dışına e-ihracat yapmayı öğrettiklerini kaydederek, "Yalnızca e-ticaret değil, yurt dışı ile entegre olabilecek e-ihracat uzmanları yetiştiriyoruz. Böylelikle sınırları ve bu dönemde daha iyi anladığımız etkileri ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Pandemi sonrasında da bunun önemi daha iyi anlaşılacak. Şimdiden e-ticaret alanında uzmanlığı olan öğrencilerimizin olup olmadığı bize sorulmaya başlandı." diye konuştu.
İşletmelerin artık teknolojik altyapılarını güçlendirmeyi, yatırımlar yapmayı ve ticareti çevrimiçi ortamda gerçekleştirebilme gerekliliğini fark ettiğini vurgulayan Önden, şunları dile getirdi:
"Bu süreçte elektronik ticaret siteleri ve e-lojistik servisleri talep patlaması yaşamaya başladılar. Bu hizmeti veren işletmeler ise her gün daha fazla insan kaynağına ihtiyaç duyuyor. Yalova Üniversitesinde e-ticaret alanında yetişen öğrencilerimiz, almış oldukları uygulamalı e-ticaret dersleri ile buradaki açığı kapatma anlamında nitelikli birer uzman olmaya aday. E-ticarette şu anda öğrencilerimiz çok düşük bütçelerle profesyonelleri aratmayan mağazalar kurup satışlar yapabiliyor."
- "26 bin öğrenciye çevrimiçi ders"
Yalova Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Eyüp Albayrak da 23 Mart'ta üniversitelerde eğitime ara verilmesi kararı sonrası uzaktan eğitim sistemini devreye aldıklarını bildirdi.
Bu tarihten itibaren kesintisiz canlı derslerle öğretim üyelerini öğrencilerle bir araya getirdiklerini aktaran Albayrak, "Şu ana kadar 26 bin öğrenciye çevrimiçi ders verdik, vermeye de devam ediyoruz. Problemsiz şekilde uzaktan eğitim sistemine devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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