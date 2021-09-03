Japonya Başbakanı istifa edecek

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderlik seçimlerinde yarışmayacağını açıkladı.
Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, 29 Eylül'de yapılması planlanan LDP içi liderlik seçimlerine katılmayacağını söyledi.
Resmi beyanını gelecek hafta kamuoyuna duyuracağını kaydeden Suga, geriye kalan görev süresini hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine ayıracağını belirtti.
Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre salgınla mücadelede eleştiri oklarının hedefi olan Japonya Başbakanı Suga'nın görevini bırakacağı iddia edilmişti.
Kyodo ajansı Suga'nın resmi beyanının, "görevinden fiilen istifası" olarak kabul göreceğini bildirdi.
Kamu yayıncısı NHK'ya göre dün LDP Genel Sekreteri Nikai Toşihiro ile görüşen Suga, yakın çevresine seçimlere katılma niyetini iletmişti.
ANKETLER EN DÜŞÜKTE
Kamu yayıncısı NHK'nın geçen ay düzenlediği anketinde Suga ve kabinesinin kamuoyu desteğini yüzde 29'a gerilediği ortaya çıkmıştı.
Bu oran Eylül 2020'de göreve gelen Suga kabinesi için NHK anketlerinde şimdiye kadarki en düşük kamuoyu desteği olarak kayda geçmişti.
Kyodo ajansı düzenlediği geçen ayki anketinde ise Suga ve kabinesine yönelik kamuoyu desteği yüzde 31,8'e gerilemişti.
Suga, Ağustos 2020'de önceki başbakan Abe Şinzo'nun sağlığını gerekçe göstererek istifası sonrası parti içi seçimlerde başbakanlığı seçilmişti.
İKİ ADAY
Japonya Temsilciler Meclisi (Şuugiin) milletvekillerinin resmi görev dönemi 21 Ekim'de sona eriyor. Olağan genel seçimlerin bu tarihten önce yapılması gerekiyor.
LDP kaynaklarına göre parti liderlik yarışında eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio ile eski İçişleri ve İletişim Bakanı Takaiçi Sanae'nin yarışması bekleniyor.
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