Kovid-19'la mücadelenin öncüsü filyasyon ekipleri ev ev dolaşıp virüsün izini sürüyor

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana mesai kavramı gözetmeksizin görevlerini sürdüren sağlık çalışanları, Kovid-19 hastalarını iyileştirmek için fedakarca mücadele veriyor.

Salgınla mücadelede pilot il seçilen Kırıkkale'de ön cephede savaşan 45 filyasyon ekibi, evlerinde izole edilen Kovid-19 hastaları ile temaslıların takibini sağlamak ve virüsün yayılımının önüne geçmek için 37 doktor ve 122 yardımcı sağlık personeli ile 24 saat görev yapıyor.

Tam donanımlı filyasyon ekipleri, gerekli tedbirleri alarak, Kovid-19 tanısıyla evlerinde izole edilen hastaları ve temaslı vatandaşları ziyaret edip takiplerini yapıyor. Gerektiği durumda ilaç veren ekipler, acil durumlarda hastaların veya temaslıların hastaneye sevkini sağlıyor.

Filyasyon ekibinde görevli sorumlu hekimlerden Dr. Muhittin Akdemir, AA muhabirine, 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarını söyledi.

Kovid-19 tanısı konulmuş veya temaslı vatandaşların kriz masasındaki ekipleri arayarak, görevlilerden hastalıkla ilgili her türlü bilgiyi alabildiğini belirten Akdemir, şöyle konuştu:

"Gerekirse masada görevli arkadaşlar filyasyon ekibini veya 112 Acil Servis ekiplerini arayıp hastanın evine ambulans yönlendirerek vatandaşlarımıza yardımcı oluyor. Filyasyon ekiplerimiz, İl Sağlık Müdürlüğümüzün bizlere verdiği hasta listesini alarak sahaya inip, Kovid-19 tanısı konmuş veya temaslı vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ediyor. Ekiplerimizin sorumluluğunda ziyaret esnasında semptomu olanlardan test için numune almak, numune alımıyla birlikte hastaya ilaç vermek ve bu numuneleri hastaneye ulaştırmak da var."

- "Hastalarımızın ayağına kadar koşa koşa gidiyoruz"

Görevleri nedeniyle hayatlarının her aşamasında hassas davranmak zorunda olduklarını ifade eden Akdemir, şöyle devam etti:

"Biz burada kısaca herkesin adını duyduğunda bile korkarak kaçtığı virüse karşı, hastalarımızın ayağına kadar koşa koşa gidiyoruz. Evlerimize giderken ailelerimize ve komşularımıza bir sıkıntı yaratmasın diye dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Bir insan elini günde 5 defa yıkıyorsa, biz 20 defa yıkıyoruz. Aile bireylerine karşı sürekli mesafeli oluyoruz. Sosyal yaşamımızda hem kendimizi hem de yakın çevremizi korumak düşüncesiyle hiçbir yere misafirliğe gitmiyoruz veya toplu alanlarda bulunmamaya çalışıyoruz."

- "Salgında rahatlık yok"

Filyasyon ekibinde görevli hemşire Şule Şahin ise test sonucu pozitif çıkan hastaları takip sistemine düştüğü andan itibaren telefonla arayarak hastalara ulaştıklarını aktardı.

Semptomlarını öğrendikleri Kovid-19 tanılı hastaların temasta bulundukları kişilere ulaşmaya çalıştıklarını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Ulaştıkları hastalar hakkındaki bilgileri sahada olan ekiplere bildirerek evlerine giderek bilgilendirme yapıyoruz. Salgında rahatlık yok. O yüzden vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını istiyoruz. Lütfen herkes kurallara uysun. Evde şu an 38,5 derece ateşle yatan bir çocuğum var. Ben onu bırakarak nöbete geliyorum. Herkes zor şartlarda çalışıyor. Burada benim gibi birçok sorunları olan ve evde çocuklarını bırakarak nöbete gelen arkadaşlarım var. Bu şekilde rahat bir ortamda çalışmadığımızı bilsinler lütfen. Daha duyarlı olalım."

Şahin, bazı vatandaşların temas kurdukları kişilerin isimlerini vermekten kaçındıklarını ve karantina uygulamasından uzak kalmak istediklerini dile getirerek, bu durumun hastalığın yayılımını daha da artırdığına dikkati çekti.

Dört yaşındaki çocuğunun genelde evin kapısını çalınca koşarak geldiğini dile getiren Şahin, "Anneyi özlemiş. Geldiği zaman sarılmak istediğinde ona, bana dokunmamasını ve uzak durmasını söylemişimdir. Bu psikoloji beni her zaman üzmüştür. Daha sonra 3 ve 4. günlerde çocuğum kapıya gelmemeye başladı. Vatandaşlarımızdan tek ricam maske, mesafe ve hijyen kurallarına uysunlar. Her an bu virüs kendilerine geçecekmiş gibi davransınlar." dedi.