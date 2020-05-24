Kovid-19'la mücadelenin kahramanları, aileleriyle görüntülü görüşerek bayramlaştı - VAN

Kentte ilk vakanın görülmesinin ardından hastaların sağlığına kavuşması için mücadele veren pandemi servislerindeki çalışanlar, yaklaşık 3 aydır ailelerinden ayrı yaşıyor.Ailelerini ve kendilerini riske atmamak için Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen oteller, kamuya ait sosyal tesisler, misafirhaneler ile kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarına ait yurtlarda kalan sağlık çalışanları, çocukları, eşleri, anne ve babalarıyla telefonla hasret gideriyor.Ramazan Bayramı'nda da görevlerinin başında olan sağlık çalışanları, telefonlarından görüntülü arayarak aileleriyle bayramlaştı. Bu sırada duygusal anlar yaşayan aileler, Kovid-19 salgınının sona ermesi ve hayatın normale dönmesi için dua etti.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde görevli hemşire Öznur Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerini ve sevdiklerini riske atmamak için evlerinden ve ailelerinden ayrı yaşamaya çalıştıklarını söyledi.Ramazan Bayramı'nda da eve gidemediğini belirten Altıntaş, şunları kaydetti:"Bu süreçte en çok anneme sarılmayı özledim. Annem akciğer hastası olduğu yaklaşık 3 aydır evime gidemiyorum. Bu nedenle başka bir evde kalıyorum. Görevimi yerine getirebilmek için ailemden uzakta kalmak zorundayım. Onları özlüyorum. Özlemlerini gidermek için cep telefonundan görüntülü görüşme yapıyorum. Görevimi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorum. Burada insanların hayatlarına dokunuyoruz, hayat kurtarıyoruz. Bugünler geçecek ve biz tekrar kavuşacağız. İnsanlardan tek isteğimiz, bu süreçte zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmasınlar."Hemşire Songül Çilki ise bayramda da görevlerinin başında olduklarını, hastaların sağlığına kavuşması için mücadele verdiklerini dile getirdi.Bu süreçte aileleriyle görüntülü görüşerek hasret gidermeye çalıştıklarını anlatan Çilki, "Anneme, kardeşlerime sarılmayı çok özledim. Ablam hamile, onu göremiyorum. Sağlık durumunu çok merak ediyorum. Onları çok özledim. Ailemin bayramını görüntülü görüşerek kutladım. Salgın bittiği zaman ailemize kavuşacağız." diye konuştu.Hastane Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden de tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'a karşı ön safta mücadele etmekten çekinmeyen sağlık çalışanlarının, hastalarının sağlığına kavuşması için gece gündüz çalıştığını belirtti.Çocuklarını, eşlerini ve anne babalarını uzun süre göremeyen hemşirelerin, telefonları aracılığıyla aileleriyle görüşebildiğini ifade eden İliklerden, "Salgının Türkiye'de yayılmasının ardından iş yükü ve sorumlulukları artan hemşireler, ailelerine duydukları özlemle görevlerini sürdürüyor. Ramazan Bayramı'nda da görevinini başında olan sağlık çalışanlarımızın bayramı kutlu olsun." dedi.
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