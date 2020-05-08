Kovid-19'la mücadele uğruna evlada hasret "Anneler Günü"

Tüm dünyada etkili olan Kovid-19 salgınıyla kahramanca mücadele eden sağlıkçılar, ailelerinden uzakta gece gündüz demeden hastalara şifa dağıtmak için fedakarca görev yapıyor.Virüsü ailelerine bulaştırmamak için sevdiklerinden ayrı kalmayı göze alan sağlık çalışanlarından aynı zamanda anne olanların büyük bölümü Anneler Günü'nü evlatlarından ayrı geçirecek.Gururla görevlerini sürdüren sağlıkçılar, bu zor günlerin geride kalacağı, sevdiklerine kavuşacakları günü hayal ederek teselli buluyor.Bu sağlıkçılar arasında Dicle Üniversitesi bünyesinde pandemi hastanesine dönüştürülen Kalp Hastanesinde görevli Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde sorumlu hemşireler Zeynep Özbek ve Leyla Delikanlı da bulunuyor.- "Hemşireyim aynı zamanda anneyim"Zeynep Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerini ve sevdiklerini riske atmamak için evlerinden ve ailelerinden ayrı yaşamayı göze aldıklarını söyledi.Yoğun mesaileri süresince uzun süre tıbbi maske ve koruyucu gözlük takmak zorunda kaldıklarını ifade eden Özbek, vatandaşlardan pandemi süresince evde kalmalarını ve sosyal mesafe kuralına uymalarını istediklerini belirtti.Özbek, Anneler Günü'nde eşinden ve çocuğundan ayrı olacağını dile getirerek, bu süreçte en çok çocuğuna sarılmayı özlediğini aktardı."Hemşireyim aynı zamanda anneyim. Görevimi yerine getirebilmek için eşimden ve oğlumdan uzakta kalmak zorunda kaldım. Onları özlüyorum." diyen Özbek, özlemlerini gidermek için cep telefonundan görüntülü görüşme yaptıklarını kaydetti.Oğlunun 2 yaşında olduğunu anlatan Özbek, "Bir annenin evladından ayrı oluşunun bir tarifi yok. Bizi ayakta tutan bir şey var, o da üzerimize düşen vazifeyi, dünyanın en kutsal görevini layıkıyla yerine getirmiş olmak. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Burada insanların hayatlarına dokunuyoruz, hayat kurtarıyoruz. Elbet bugünler geçecek ve biz tekrar kavuşacağız." dedi.- Annelik de hemşirelik de kutsal"Hemşire Leman Delikanlı ise hastaların tedavisi için sağlıkçılar olarak büyük mücadele verdiklerini belirtti.11 yaşındaki çocuğunu anneannesine bıraktığını, eşini de 20 gündür görmediğini aktaran Delikanlı, bu süreçte oğlundan hep ayrı olduğunu, herhangi bir fiziksel temas kuramadığını bildirdi.Delikanlı, telefonla hasret giderdiklerini dile getirerek, "Annelik de hemşirelik de kutsal. Çalışan annelerin benim gibi bir süreçten geçtiğine eminim. Annelik başlı başına meşakkatli bir iş, sağlık çalışanı olmak da ayrı bir iş. En büyük görevimiz bugünlerde hastalarımıza bakmak, onları tez zamanda iyileştirip, ailelerin yanına göndermek." ifadelerini kullandı.Bu sıkıntılı günlerin geçeceğine olan inancının tam olduğunu anlatan Delikanlı, şöyle konuştu:"Geçen sene Anneler Günü'nde eşim ve oğlum bana kahvaltı hazırlamıştı. Bu yıl yalnız olacağım. Telefonla eşim ve çocuğumla konuşacağım. Görüntülü konuşacağım ama eski günlerimize tez zamanda döneceğiz inşallah.Annem de sağlık görevlisi olduğundan virüs bulaşma riskine karşı kendisi için endişe duyuyorum. Özveriyle çalışıyoruz. Ne kadar zor bir süreçte çalışsak da tek isteğimiz ülkemizin en kısa sürede sağlık, huzur ve refaha kavuşması."
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