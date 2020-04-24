Kovid-19'la mücadele için mahallelerini yabancılara kapattılar

24 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında bir mahallenin sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında demir kapıyla kapattıkları giriş yolundan yabancıların geçmesine izin vermiyor.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına uyan 13 hane ve 85 nüfuslu Gergerli Mahallesi sakinleri, ziyaretçi almama kararı aldı.
Kırsaldaki mahalleye gelen yolun birkaç noktasına "Dikkat! Köyümüze salgından dolayı ziyaretçi kabul etmiyoruz" tabelaları asan mahalle sakinleri, giriş yolunu da demir kapıyla kapatarak ziyaretçi girişine izin vermiyor. Mahallede kaçak olmasın diye gençler de belli saatlerde gönüllü nöbet tutuyor.
Bazı ihtiyaçların karşılanması için ise günün belirli saatlerinde çıkışlarına izin verilen mahalle sakinleri, geri döndüklerinde ise dezenfekte edilerek içeriye alınıyor.
Aldıkları tedbirleri sıkı sıkıya uygulayan mahalle sakinleri, haber yapmak için gelen gazetecileri de içeri almadı.
- "Yabancı olanları kesinlikle içeri almıyoruz"
Mahalle sakinlerinden Derviş Gönüllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle mahallede yaşayanların sağlığı açısından dışarıdan kimsenin gelmemesi için karar aldıklarını belirtti.
Herkesin kendisini evinde izole etmesi gerektiğini aktaran Gönüllü, "Bu hastalığı yenmek için çevremizdeki mahallelere de örnek olması amacıyla bu uygulamayı yaptık. Burada nöbetçiyiz, her geleni kontrol ediyoruz. Yabancı olanları kesinlikle içeri almıyoruz, biz de mahalleden ayrılmıyoruz. Gelenler oluyor ancak biz bırakmıyoruz ve kapının önünde nöbetçi var. İşi varsa burada görmeye çalışıyoruz, son nokta burası." dedi.
İhtiyaçların karşılanması için de belirli saatler arasında mahalle sakinlerinin dışarıya çıktığını vurgulayan Gönüllü, mahallede yaşayan herkesin kurallara ve giriş çıkış saatlerine dikkat ettiğini söyledi.
- Gençler gönüllü olarak nöbet tutuyor
Mahallenin gençlerinden Barış Gönüllü, girişte kendi isteğiyle nöbet tuttuğunu belirterek, ziyaretçi kabul etmediklerini ve bu durumu gelenlere anlattıklarını dile getirdi.
Ziyaretçilerden kendilerine anlayış göstermelerini istediklerini ifade eden Gönüllü, şunları söyledi:
"Virüs nedeniyle mahallemizi kendimiz karantinaya aldık ve giriş çıkışlara kapattık. Biz gençler burada günün belirli saatlerinde gelip gönüllü olarak nöbet tutuyoruz. Mecburen nöbet tutuyoruz çünkü bazen karantina kararımıza uymak istemeyenler olabiliyor ki biz de buna karşı önlemimizi nöbet tutarak alıyoruz. Karantina günlerinde ihtiyaçlarımızı belirli gün ve saatlerde kendimiz karşılıyoruz. Tabi bunu da çeşitli önlemler alarak yapıyoruz. Mahalleye giriş ve çıkışlar tamamen kontrollü olarak yapılıyor. Alışverişten dönenleri ilk önce izole ediyoruz, sonra kıyafet değişimi ve banyo yapıyorlar. Aynı zamanda araçları da dezenfekte ediyoruz. Bu şekilde önlem almaya çalışıyoruz."
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