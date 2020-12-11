Kovid-19'la kahramanca mücadele eden sağlık çalışanları "kayak"la moral buldu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'ndeki eğitimle gecelerini gündüzlerine katarak çalışan sağlık çalışanlarına moral verilmesi amaçlanıyor.
Fedakar sağlık çalışanları, deneyimli antrenörler eşliğinde kayak merkezinde ücretsiz eğitim alarak kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadelede kahramanca görev yapan sağlık personeline moral desteği vermek için kayak eğitimi düzenlediklerini söyledi.
Sağlık çalışanlarının salgın döneminde büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:
"Salgın döneminde sağlık çalışanlarımız büyük fedakarlık gösterdiler. Evlerinden, çocuklarından ve eşlerinden uzak kaldılar. Biz de bu kıymetli kardeşlerimizi, çalışanlarımızı bir nebze de olsa stresten uzaklaştırmak için temel kayak eğitimi düzenledik. Zaman zaman biz bu tür eğitimleri, şehrimizdeki öğrencilerimiz ve imkan bulamayan gençlerimize veriyorduk. Bu dönemde de sağlık çalışanlarımıza böyle bir eğitim düzenleyerek kayak öğrensinler, stres atsınlar istedik. İnşallah bunun devamını da getirmeye gayret edeceğiz. Sağlık çalışanlarımızı bu yıl ve önümüzdeki yıl ücretsiz olarak kayak tesislerimizden istifade ettirmeye gayret edeceğiz."
Sekmen, Erzurum'un Türkiye'de kayak yapılacak en iyi yerlerden biri olduğuna işaret ederek yerli ve yabancı turistleri şehre davet etti.
Kayak eğitimi alan sağlık çalışanlarından Fatma Özdemir de ilk kez kayak yapmamın mutluluğunu yaşadığını aktararak emeği geçenlere teşekkür etti.
Sağlık çalışanlarına eğitim veren kayak antrenörü Temel Yavuz ise kendisinin de bir sağlık çalışan olduğunu anlattı.
Yaklaşık 22 yıldır kayak antrenörlüğü yaptığını söyleyen Yavuz, "Sürekli sporcu yetiştiriyorum ve aynı zamanda bir sağlık çalışanıyım. Palandöken Devlet Hastanesinde çalışıyorum. Böyle bir organizasyonu duyunca çok mutlu olduk, çok sevindik. Biraz da meslektaşlarımıza karşı ilgide bulunalım onları da mutlu edelim dedik. Bu yüzden bu eğitimin düzenlenmesinde emekleri olan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.
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