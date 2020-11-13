Kovid-19 karşı geliştirilen faz 3 aşamasındaki aşı Adana'da gönüllülere yapıldı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova'nın aşının bu bölgede yapılmasına yönelik koordinatörlük ettiği çalışmaya ilişkin hastaneden yazılı açıklama yapıldı.
Bu kapsamda ilk aşı gönüllü olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Özay Akyıldız'a yapıldı ve ardından diğer gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.
Aşının uygulandığı Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Çavuşoğlu’nun bu anlarına ise Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Gündüz ile Prof. Dr. Taşova ile diğer ilgililer tanıklık etti.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ferit Kuşçu, ilk olarak aşının Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanmaya başlandığını, daha sonrasında ise 25 merkezde aşının gönüllü sağlık çalışanları ve diğer bireylerde sürdüğünü aktardı.
Bu merkezlerden biri olarak sağlık çalışanları üzerinde aşı uygulamasına başladıklarını belirten Kuşçu, bir süre sonra sağlık çalışanları dışında olan bireylerin de başvurarak aşıyı yaptırabileceklerini dile getirdi.
Şu ana kadar Türkiye genelinde 450 civarında sağlık çalışanının aşılandığına dikkati çeken Kuşçu bu aşılamalarda ciddi bir yan etkiye de rastlanmadığını belirtti.
İlk etapta 60 sağlık çalışanını aşılamayı hedeflediklerini anlatan Kuşçu, daha sonra ise aşılamanın diğer bireylerde devam edeceğini, aşının iki doz halinde 14 gün arayla uygulanacağını ifade etti.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Özay Akyıldız da son derece önemli olan bu çalışmada yer almaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.
Aşı çalışmalarına gönüllü olarak katılan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Çavuşoğlu, bu çalışmada yer almanın çok önemli olduğuna değinerek gelecek yıllarda salgının bir şekilde sonlanacağını ve insanlığın bu sıkıntılı süreci atlatacağına inandığını söyledi.
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