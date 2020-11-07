Kovid-19 karantinasındaki kişinin hastalanan kedisini belediye tedavi ettirdi

AA

Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan ve Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle evde tedavi ile izolasyon süreci devam eden bir kişi, kedisinin hastalanması üzerine İlkadım Belediyesinden yardım talep etti.

Belediye ekipleri, hastalanan kediyi alarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine götürerek muayene ve tedavi ettirdi. Kedi, daha sonra sahibine teslim edildi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, gazetecilere, bir yandan Kovid-19 ile mücadele ederken, diğer taraftan vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Kovid-19 nedeniyle ev karantinasında olan hayvansever bir vatandaşın rahatsızlanan hayvanının tedavisi için belediyeden yardım talebinde bulunduğunu belirten Demirtaş, "Bizim için her canlının yaşamı önemlidir. Sokakta yaşayan yardıma muhtaç dostlarımızın her zaman yanındayız. Onların yaşama tutunması ve onlarla kurduğumuz bağ, bizler için çok önemli. Yeryüzündeki hiçbir canlıyı birbirinden ayırmadan aynı sevgi ve şefkatle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.