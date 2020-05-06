Kovid-19 karantinasındaki çocukların yüzü hediye edilen oyuncaklarla gülüyor

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Suudi Arabistan'dan Mersin'e getirilip, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mersin Kız Yurdu'na yerleştirilen ailelerin çocukları için yurt yönetimi ve personeli çeşitli sürprizler hazırlıyor.
Yurt çalışanları, gün içerisinde gerekli tedbirleri alıp sosyal mesafe kuralına uyarak çocukların kaldığı karantina odalarının önüne gidiyor.
Burada çocuklardan gelen istekleri karşılayan personeller, başta oyuncak ve kitap olmak üzere verdikleri çeşitli hediyelerle çocukların karantina süreçlerini mutlu şekilde geçirmelerini sağlıyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karantinadaki çocukları unutmadıklarını söyledi.
Çocukların bu süreci en iyi şekilde geçirmeleri için tüm imkanları seferber ettiklerini anlatan Kaymaz, "Bakanlığımız ve Valilimizin talimatlarıyla karantinada kalan konuklarımıza hizmetlerimiz devam ediyor. Aileleriyle karantinada olan çocuklarımızı da unutmadık. Onların bu süreci en iyi şekilde geçirmeleri için yurt personelimiz çeşitli sürprizler yapıyor. Hediye ettiğimiz oyuncaklar ve kitaplarla zamanlarını değerlendiren çocuklarımız, karantinayı mutlu şekilde geçiriyor." diye konuştu.
- "Çocuğum hediyelerle zaman geçiriyor"
Çocuklarıyla yurtta karantinada olan Almila İnal, kaldıkları yurtta sıkıntı yaşamadıklarını vurgulayarak, "Çocuğuma çeşitli hediyeler verildi, onlarla zaman geçiriyor. Gelirken mutlu olmayacağımızı düşünmüştük ama mutluyuz çok şükür. Çocuklarımız bu sürprizlerle sıkılmıyor. Sıkılacaklarını da düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
Canan Görüroğlu de karantina sürecini rahat bir şekilde geçirdiklerini belirterek, "Oğluma yurt personeli oyuncak hediye etti. Çok mutlu olduk. Böyle bir şeyi beklemiyorduk. Buradaki personel bizim için ellerinden geleni yapmaya çalışıyor." dedi.
- "Karantinaya alıştım ve süreç eğlenceli geçiyor"
Karantinada kalan 17 yaşındaki Ali Kemal Dizmen de karantinanın ilk günlerinde sıkıldığını ancak yurt personelinin desteğiyle bu sürece alıştığını vurguladı.
Yurt personelinin kendisine spor malzemeleri hediye ettiğini anlatan Dizmen, "Karantinaya alıştım ve süreç eğlenceli geçiyor. Hediyeler için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
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