Kovid-19 kahramanlarına ithaf edilen sergiden "Gaflete düşmeyelim" mesajı

Kaşıkcı, beraberindekilerle Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile Bursa Kent Müzesi'nde açılan "Kovid-19'un Kahramanlarına Minnet ve Saygıyla" sergisini gezdi.
AA muhabirine açıklama yapan Kaşıkcı, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının ilk günden itibaren büyük emekler verdiğini ancak çok az bir kısmının sergiye yansıtılabildiğini söyledi.
Sergiyle toplumda farkındalığın artırılmasına çalışıldığını belirten Kaşıkcı, "Sağlık çalışanlarının ne kadar fedakar çalıştıklarını, valilik, belediye ve kolluk kuvvetleri gibi diğer kurumların bu işe ne kadar destek olduklarını aslında vatandaşlarımıza anlatabilmek gayemiz. Bu sergi, sağlık çalışanlarının yaptıklarını anlatmaya yetmeyecek. Onlar bu sürecin içinde yaşıyorlar. Bu süreç hayatlarının bir parçası oldu. Onların vazifeleri olan bu işi yaparken ne kadar zorlandıklarını göstermek, topluma ifade etmek bizim buradaki temel amacımız." diye konuştu.
Kaşıkcı, 21 Mart 2021'e kadar açık kalacak sergide İl Sağlık Müdürlüğü ile TRT ve ajansların çektiği fotoğraf, video ve diğer materyallerin ziyaretçilere aktarıldığını dile getirdi.
Salgını yenmenin, tek başına sağlık teşkilatının başarabileceği bir durum olmadığını anlatan Kaşıkcı, birlikte hareket etmenin önemini vurguladı. Kaşıkcı, şunları kaydetti:
"Bu iş aşıyla kontrol altına alınana kadar toplumda bütün dinamiklerin hiçbir şekilde diriliğini kaybetmeden hayatımızın bir parçası olmasına rağmen bununla yaşamayı öğrenmeliyiz. Yani buna karşı aldığımız tedbirlerden kanıksamak değil bununla beraber yaşamayı, yaşamamızın belki birkaç senesinin bu virüsle geçeceğinin bilinciyle hareket etmemiz lazım. Hiçbir zaman gevşemeyelim, hiçbir zaman gaflete düşmeyelim. Virüs hala canlı, ayakta, aktif. Kendi yapacağı işi yapıyor. Biz de kendi üzerimize düşeni yapalım."
- "Sevdiklerimiz için daha sorumlu davranmamız gerekiyor"
Bursa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Gülbahar Çalışkan da salgının başından bu yana herkesin kendi üzerine düşeni yaptığını ifade etti.
Bu süreçte sağlık çalışanlarının biraz daha fazla çaba ve emek sarf ettiğini kaydeden Çalışkan, "Bu emeğin fark edilmesi, sağlık çalışanlarına destek olunması açısından çok güzel bir sergi olmuş. Bu sergi inşallah halkımızda da farkındalık yaratır." dedi.
Çalışkan, Kovid-19 hastalarının bakım tedavi sürecinin yoğun emek ve stres altında geçtiğini aktardı.
Herkesin çok dikkatli olması gerektiğine değinen Çalışkan, "Ben gencim bana bir şey olmaz" ya da "Ben artık yaşayacağım kadar yaşadım" anlayışının doğru olmadığını belirtti.
Dr. Gülbahar Çalışkan, şu ifadeleri kullandı:
"Hepimiz, karşımızdaki insanlar için bilinçle ne önlem almamız gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. Bu savaşı hep birlikte vermemiz gerekiyor. Hep birlikte hareket edersek süreç hepimiz için daha olumlu ilerleyecektir. Benim hep korktuğum şey; hasta olmam değil, benden dolayı bir yakınımın hasta olmasıdır. Bu insanı daha çok üzer. Kendimiz için almıyorsak bile sevdiklerimiz için daha sorumlu davranmamız gerekiyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!