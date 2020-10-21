"Kovid-19 kahramanları" trafolara resmedildi - BURSA

Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ),"Trafolar konuşuyor" projesi kapsamında trafoları çeşitli temalarla boyamaya devam ediyor.Bu kapsamda, sağlık çalışanlarının pandemi secindeki yoğun çalışmalarına dikkat çekmek için Nilüfer İlçesi'ndeki bazı trafolar da sağlık çalışanlarının maskeden kaynaklı olan yaralı yüzleriyle boyandı.
UEDAŞ Dağıtım ve Bağlantı Hizmetleri Direktörü Tayfun Tutar, gazetecilere, bugüne kadar 52 trafoyu çeşitli temalarda boyadıklarını söyledi.Projeye 2017 yılında başladıklarını ve pandemi sürecinde de devam ettiklerini belirten Tutar, şöyle konuştu:
"Bu proje ile trafonun sadece içinde değil dışında da hayatı aydınlatıyoruz. Emniyet kemerinden kan bağışına, kadına şiddete kadar birçok konuyu trafolara taşımıştık. Geçtiğimiz aylarda maske ve sosyal mesafeye dikkat çektiğimiz projemizde son olarak koronavirüs mücadelesinin asıl kahramanları olan sağlık çalışanlarına duyduğumuz saygı ve minneti trafolarımıza yansıttık."
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