21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kovid-19 ile mücadelenin sürdüğü Avusturya’da ibadethaneler mayısta açılacak
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için alınan sert önlemleri gevşetme kararı alan Avusturya, ibadethane, restoran ve okulları kademeli olarak yeniden hizmete açacak.
Başbakan Sebastian Kurz, beraberindeki bakanlarla düzenlediği basın toplantısında, normalleşme sürecinde alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaştı.
Kurz, Kovid-19 ile mücadelede alınan önlemlerin faydasının görülmeye başlandığını kaydederek geçen hafta sonu itibarıyla yeni vaka sayısının 100’ün altına düştüğünü, bu nedenle 14 Nisan’da başlatılan normalleşme sürecinin sürdürüleceğini söyledi.
Halihazırda nisan ayının sonuna kadar sürecek dışarı çıkma kısıtlamasının mayıs ayında devam edip etmeyeceğine ilişkin açıklamanın gelecek günlerde yapılacağını belirten Kurz, normalleşme sürecinin ikinci adımı olarak kabul edilen, 1 Mayıs'tan itibaren bütün iş yerlerinin yanı sıra güzellik salonu, kuaför gibi kişisel bakım hizmeti veren işletmelerin de yeniden açılmasına ilişkin herhangi bir sorunun bulunmadığını dile getirdi.
- 15 Mayıs'ta kapsamlı normalleşme adımı
Kurz, "15 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak okulların yeniden tam kapasiteyle faaliyete geçmesini hedefliyoruz." dedi.
15 Mayıs’ta gastronomi alanındaki işletmelerin yeni önlemler doğrultusunda hizmete açılacağını kaydeden Kurz, özellikle restoran ve kafeteryaların saat 23.00’e kadar açık olacağını, çalışanların maske kullanacağını, aynı çatı altında sınırlı sayıda müşteriye izin verileceğini ve sosyal mesafe kuralına riayet edilmesinin öne çıkan başlıca tedbirler olduğunu ifade etti.
- İbadethaneler açılıyor
Kurz, belirli önlemlerin ışığında 15 Mayıs'tan itibaren ibadethanelerin kapılarını yeniden açacağını, detaylı açıklamanın Entegrasyon Bakanı Susanne Raab tarafından yapılacağını bildirdi.
Yaz tatiline ilişkin ise daha temkinli açıklamalarda bulunan Kurz, bu yıl Avusturyalıların tatillerini ülkelerinde yapmaları tavsiyesinde bulundu.
- Yeni normalleşme vurgusu
Kurz ayrıca "yeni normalleşme" olarak adlandırdığı, virüsle mücadelede yeni sürece toplumun alışması gerektiğini vurgulayarak maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uymanın yeni normal yaşamın önemli vazgeçilmezleri olduğunu sözlerine ekledi.
İlk Kovid-19 vakasının 25 Şubat'ta tespit edildiği ülkede vaka sayısı 14 bin 809'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 491'e yükseldi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!