Kovid-19 ile mücadelenin kahramanları, sevdiklerine sarılacakları günü bekliyor

İSTANBUL- (AA) - Özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede en ön safta durmaktan çekinmeyen Seda Aşçı, bir buçuk aydır göremediği çocuğuna korkusuzca sarılacağı günün hayalini kuruyor.
Geçen yıl Aralık ayında ilk kez Çin'in Vuhan kentinde görülmesinin ardından hızla tüm dünyaya yayılan Kovid-19'un neden olduğu izolasyon süreçleri beraberinde özlem ve hasreti de getirdi.
Tüm dünyada milyonlarca insanın evine kapandığı, çekirdek ailesiyle dahi temastan çekindiği bu süreçte, özlemin en büyüğünü yine sağlık neferleri yaşıyor.
Hastanelerde gece gündüz demeden mücadele eden sağlık çalışanları, virüsü sevdiklerine taşıma korkusuyla evlerine gidemiyor.
Kimisi sevdiklerine sarılamadan uzaktan hasret gidermeye çalışıyor, kimisi de teknolojinin imkanları sayesinde bu özlemi dindirmeye uğraşıyor.
Bu mücadelenin kahramanlarından biri de hemşire Seda Aşçı.
Aşçı, bir taraftan can kurtarmak için fedakarca çalışırken, diğer taraftan da 1,5 aydır göremediği evladına korkusuzca sarılacağı günlerin hayalini kuruyor.
- "Yapmak istediğim tek şey çocuğuma doyasıya sarılmak"
Çocuğuna olan özlemini, AA muhabirine anlatan Aşçı, tüm dünyayı saran Kovid-19'un Türkiye'ye de sıçraması nedeniyle kendilerini bir savaşın içinde bulduklarını belirterek, şunları söyledi:
"Yaklaşık bir buçuk aydır çocuğumu göremiyorum. Bunu sadece diğer hayatları kurtarabilmek için ve çalışma arkadaşlarıma destek olmak için yapıyorum. Bu zorlu süreçte annelik vasfımı düşündüğümde kendimi çok sorguluyorum ama yaptığım işle de gurur duyuyorum. Yaklaşık 1,5 aydır yalnızca bir kez çocuğumu görebildim. O da 10 dakika, sarılmak istemedi 'virüs bulaşır' dedi. Diğer insanlar evde çocuklarıyla çeşitli aktiviteler yapıp, birlikte zaman geçirebilirler. Biz sağlık çalışanlarının öyle bir şansı yok. Benim bu süreç bittiğinde yapmak istediğim tek şey çocuğuma doyasıya sarılmak."
Aşçı, bir sağlık neferi olarak yaptığı işle gurur duyduğunu belirterek, "Ülkemin bu zor durumunda bir sağlık neferi olarak çalışmak bana çok gurur veriyor. Bu savaşın içinde kendi kuzenimi de bu hastanede virüs nedeniyle kaybettim. Bizler güçlüyüz, bizler ülke olarak da çok güçlüyüz. Sağlık çalışanlarımıza, sağlık sistemimize ve ülkemize herkesin güvenmesini istiyorum. Bizlerin annemize, babamıza, çocuklarımıza kavuşması için lütfen evde kalın diyorum.'' diye konuştu.
Seda Aşçı'nın 5 yaşındaki oğlu Mustafa da "Ben annemi çok özledim, evde kal Türkiye." diyerek, annesine olan özlemini dile getirdi.
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