Kovid-19 ile mücadele döneminde iş insanından örnek davranış

24 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İZZET TAŞKIRAN - İş insanı Dikran Masis, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) nedeniyle işleri olumsuz etkilenen 1447 kiracısından salgınla mücadele sürecinde kira almıyor.
İstanbul, Ankara, Kayseri ve Gaziantep'te bulunan mülklerinden hem kira ücreti hem de varsa o mülklere ait elektrik ve su borçlarını da kiracılarından almayan 70 yaşındaki Masis, tüm mülk sahiplerinin kira alacakları konusunda aynı fedakarlığı yapması için çağrıda bulunuyor.
Masis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti.
Bu zor sürecin dayanışmayla atlatılabileceğine işaret eden Masis, "Salgının ortaya çıktığı ilk gün, kiracılarımdan kira almamaya karar vererek bunu hemen uyguladım. 'Kimin elektrik ve su borcu varsa almayın' dedim." ifadelerini kullandı.
- "Ben onların sağlıklı kalmasından yanayım"
Salgın süresi boyuncu kira almanın doğru olmadığını dile getiren Masis, "İnsanların dükkanı kapalı. Bundan dolayı bizim böyle (kira alma) bir hakkımız yok. Toplam 1447 esnafımız evde sıkıntılı şekilde oturmuş, birde bunun yanında 'Kiramı nasıl ödeyeceğim' diye mi düşünecek? Ben onların sağlıklı kalmasından yanayım. Yaşanılan bu süreçte birbirimize sırt çıkmamız lazım." ifadelerini kullandı.
Masis, iş yeri kapalı olan esnafın hiçbir şekilde kira ödememesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin yaşanan süreci rahatça atlatacağını söyledi.
Masis, "Mülk sahibinin 2 ay kira almaması onlara bir şey kaybettirmez. Bu fedakarlığı tüm mal sahiplerinden de bekliyorum. Her şeyi de devletten beklemememiz lazım. Hükümetimiz bu süreci çok iyi yönetiyor ve bizi gayet iyi yönlendiriyor. Hızlı karar alıp, işleme koyuyor. Ekonomistler bu süreçten sonra ekonominin kötü olacağını konuşuyor ama boş konuşuyorlar." ifadelerini kullandı.
Bu krizin "iyi-kötü yönetici" ya da "iyi-kötü şirketleri" ortaya çıkaracağını kaydeden Masis, bu sürecin üst yöneticiler için bir test olduğunu anlattı.
Masis, patronların zamanı iyi yönetmesi gerektiğine dikkati çekerek, bu krizin ancak yardımlaşmayla atlatılacağını sözlerine ekledi.
,Hikmet Faruk Başer
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