Kovid-19 "helal turizme" ilgiyi artırdı

Turhan, AA muhabirine, Kovid-19 nedeniyle helal turizm hizmeti sunan otellerin girişi, plajı, havuzları, restoran ve odaları başta olmak üzere tüm bölümlerinde tedbir alındığını söyledi.
Misafirlerin sağlığını korumanın öncelikleri olduğunu aktaran Turhan, bu süreçte çok ciddi önlemler alan otellerin, sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlendiğini dile getirdi.
Bazı otellerin içinde maskesiz gezmenin yasaklandığını anlatan Turhan, her misafirden sonra odanın havalandırıldığını ve temizlendiğini, hemen müşteri alınmadığını ifade etti.
Turhan, yurt içinde tespit ettikleri sahil destinasyonunda 70 civarında helal konseptli çalışan otel olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Bu dönemde yeni yeni oteller tespit etmeye başladık. Pandemi nedeniyle yabancı turistin daha az gelmesinden helal turizme ilgi arttı. Tesis sahipleri, daha az zararla sezonu kapatmak için yerli turiste yöneliyor. Bu dönemde helal turizm otel sayında ciddi bir artış var. Bizim tespit ettiğimiz 30'a yakın otel bu konsepte dönüştü. Ana pazarının büyük bölümü zaten iç pazar. Yeni açılan oteller, sahada takip ettiğimiz oteller var. Helal turizmde misafirin harcama kapasitesi yüksek, kişi başı harcama Türkiye genelinde tespit ettiğimiz bin 296 dolar."
- "171 milyar dolarlık hacme ulaştı"
Turhan, sadece alkolsüz otelin helal konsept anlamına gelmediğini, ibadet imkanları, helal gıda, mahrem hizmetleri başta olmak üzere önemli kriterler olduğunu kaydetti.
"Helal turizm dünyada çok ciddi bir pazara ulaştı. 2018'de yapılan bir çalışmaya göre 171 milyar dolarlık hacme ulaştı. Fakat Türkiye bunun çok azını alıyor. Dünya helal turizmle alakalı önemli yatırım yapıyor, standartları yayınladı, kamu nezdinde tanınıyor. Devletler, helal turizmle alakalı tanıtımlar yapıyor." diyen Turhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çalışma yaparak. yönetmeliklerin belirlenmesi için önemli yol aldıklarını bildirdi.
Turhan, araştırmaya göre 121 milyon Müslümanın başka bir ülkeye seyahat ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Türkiye'ye gelen Müslüman nüfus sayısı 8,5 milyon. İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerden gelenlerin sayısı 2,5 milyon. Kalan 5-6 milyonun gurbetçilerimiz olduğunu görüyoruz. Türkiye olarak 121 milyonun en az yüzde 10'unu çekmemiz gerekiyor. Türkiye ciddi anlamda bu pazar payını almaya talip. Helal turizm otellerinde mahrem hizmetlerinden dolayı havuz sayıları çok fazla. Pandemi sürecinde bu bir avantaja dönüştü. Havuz sayısı çok olunca kimse toplu bir yerde girmiyor."
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