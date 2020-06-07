Kovid-19 hastası Türk aile, ülkesinde tedavi görmenin huzurunu yaşıyor

Mısır'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Biçer ailesinin sağlık durumu iyiye gidiyor.
Ambulans uçakla 2 Haziran'da Türkiye'ye getirilen Kader ve Veli Biçer çifti ile 3 çocuğunun tedavisi Tekirdağ Devlet Hastanesinde sürüyor.
AA muhabirinin telefonla görüntülü arayarak ulaştığı Veli Biçer, 2010 yılında bir arkadaşının vasıtasıyla gittiği Mısır'da tekstil firmasında çalıştığını söyledi.
Mısır'da ramazan ayının son haftasında havanın çok sıcak olduğunu, bu dönemde rahatsızlandığını anlatan Biçer, "Üşüttüm diye düşündüm, eczaneye gittim iğne yaptırdım. Eve geldim, bir gün iyiydim, sonra tekrar rahatsızlandım. Üşütme ve halsizlik vardı. Sonra doktora gittim iğne yaptırdım ve eve geldim." dedi.
Biçer, bir süre sonra eşinin de aynı belirtilerle rahatsızlandığını belirterek, şöyle devam etti:
"Sonra beraber doktora gittik. Hastanede hiçbir şekilde bizimle ilgilenilmedi. 3 metre uzaktan baktılar 'Neyiniz var' diye sordular. İlaç yazıp gönderdiler. İlaçları kullandıktan sonra daha da kötüleştik. Eczacı bir arkadaşı aradım, ondan bilgi alıp Mısır'ın en kapsamlı hastanesine gittik. Kovid-19 testi yaptılar, 3 gün sonra eşimin testi pozitif çıktı. 7 gün geçti ama benim testim çıkmadı. Hastaneden aradılar. 'Kovid-19 testiniz çıkmadı tekrar test yapabilir miyiz?' dediler."
- "Türkiye Cumhuriyeti bize sahip çıktı"
Biçer, kendisinin testinin de pozitif çıkmasının ardından hastanede bir hafta yattıklarını ancak eşinin durumunun daha ağır olduğunu ifade etti.
Eşinde ağrı, kusma ve nefes alıp verememe artınca çocuklarının çektikleri videoyu sosyal medyadan paylaşarak Türk yetkililerden yardım talebinde bulunduklarını belirten Biçer, "Türkiye Cumhuriyeti bize sahip çıktı. Ambulans uçakla Türkiye'ye getirdiler. Allah hepsinden bin kere razı olsun. Herkes hakkını helal etsin. Benim hakkım varsa herkese helal olsun." dedi.
Biçer, tedavi gördükleri Tekirdağ Devlet Hastanesinde genel sağlık durumlarının iyiye gittiğini dile getirerek, "Eşim de ben de moral olarak çok iyiyiz. Türkiye'deyiz sonuçta. Yabancı bir ülkeden gelip burada tedavi görmek, kendi öz vatanımızda kendi insanlarımızın yanında olmak insana güven veriyor. Burada olmaktan çok çok mutluyuz ve huzurluyuz. İnşallah en kısa zamanda tedavimizi tamamlanıp evimize gideceğiz." ifadelerini kullandı.
Türkiye ile Mısır arasındaki sağlık sistemi arasında çok büyük farklar olduğuna dikkati çeken Biçer, şunları kaydetti:
"Türkiye ile Mısır'ın sağlık şartlarını karşılaştıracak olursak Türkiye Mısır'a göre 40 yıl önde. Ülkemiz bu konuda çok önde. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. Allah devletimize zeval vermesin"
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