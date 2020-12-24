"Kovid-19 hastalığı uzayanlar tedavi için doğru bilgilendirilmeli" uyarısı

Mercan, "Uzamış Kovid" hastalarını nelerin beklediğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mercan, Kovid-19 hastalığını geçiren bir grup hastada halsizlik, terleme, performans kaybı ve sırt ağrıları gibi şikayetlerin devam edebildiğini belirterek, "Bazı hastalarımızda bu şikayetlere rastlıyoruz. 'Uzamış Kovid' denilen bu süreçte özellikle halsizlik ve performans kaybı belirgin olabiliyor. Enfeksiyon dönemindeki sitokin salınımına bağlı etkiler olup hastalar arasında değişkenlik gösterebiliyor." ifadelerini kullandı.
PCR testi pozitif çıkan hastaların tedavi için doğru bilgiye sahip olması gerektiğini aktaran Mercan, şunları kaydetti:
"Hastalığı tekrar geçirme riski var ancak çok düşük bir ihtimal. Çünkü Kovid-19 geçirenlerde oluşan bağışıklık yanıtının, birkaç ay ağır hastalıktan koruyacağı düşünülüyor. Ayrıca, şu an gündemde şok etkisi yaratan virüs mutasyonu da göz önünde bulundurulursa bu tedbirlerin önemini tekrar vurgulamak istiyorum. Her zaman korunmak ve tedbirli olmakta yarar var. Özellikle bu hastalığı geçirenler 'bir daha olmam' fikriyle bunun rehavetine kapılarak kuralları esnetmemeli. Maske, mesafe ve hijyen kuralları herkes için geçerliliğini koruyor."
Mercan, ilk aylarda ağır spor yapmaktan kaçınılması ve ağır performans gerektiren işlerde de çalışılmaması gerektiğini vurguladı.
- "İlaç kalp krizine neden olmaz"
Uzm. Dr. Betül Mercan, Sağlık Bakanlığının önerdiği tedavi rehberindeki Favipiravir'in etkili bir antiviral olarak ilk tercih olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:
"Bu ilaç, sadece karaciğer enzimlerini ve üreyi bir miktar yükseltebilir ki bu geçici bir etki. Kalp krizine neden olmaz. Sağlıklı ve düzenli besleniyorsanız vitamin takviyelerine gerek yok. Sadece bu mevsimlerde D vitamini eksikliği olabilir. D vitamini eksikliğinin Kovid-19'da hastalığı ağırlaştırdığına dair yayınlar olduğundan D vitamini desteği alınabilir. Ancak D vitaminini de doktorunuza danışarak alabilirsiniz."
Mercan, testi pozitif çıkanların vücut direncinin yüksek olması gerektiğini belirterek, öncelikle sakin olunması gerektiğini vurguladı.
Vücut direncinin çok önemli olduğunu ve stresin vücut direncini olumsuz etkilediğini aktaran Mercan, "Verilen ilaçları kullanın. Düzenli beslenme, sıvı alımı ve uyku çok önemli. Negatif duygu veren her türlü olumsuz haberlerden uzak durun. Doktorunuzun verdiği tedaviye ve önerilere uyun ve ek şikayetleriniz oluştuğunda irtibata geçin." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!