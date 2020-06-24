KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR- Mart ayından bu yana çocuklarına sarılıp öpemiyor

Bir firmada çalışan ve mart ayında Kovid-19 teşhisi konulan Topaloğlu, hastalık sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.
Mart ayında Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu hastanede tedavi gören Topaloğlu, hastalığı yendikten sonra evde de kendisini karantinaya aldığını ifade etti.
Karantina sürecinde ailesiyle görüşmediğini dile getiren Topaloğlu, şunları söyledi:
"Bu hastalık hafife alınacak bir mesele değil. Atasözümüzde vardır 'Bir musibet bin nasihatten evladır' diye. İnsan bu hastalığa yakalanınca ciddiyetini daha çok anlıyor. Her insanda semptomları farklı olabilir. Bendeki belirtiler 10 gün boyunca hiç yemek yiyemedim. Suyu bile zorla içtim. 10 günde 83 kilodan 76 kiloya düştüm. Çünkü hiç yemek yiyemiyorsun. Bir odada kapalı kalıyorsun, çocuklarını göremiyorsun, çocuklarını, aileni özlüyorsun."
Topaloğlu, hastanede yattığı süreçte ailesiyle telefonda görüntülü konuşarak iletişim kurduğunu kaydetti.
- "Hastalığı kimse hafife almasın"
Hastalığın tüm dünyada devam ettiğini aktaran Topaloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Koronavirüsü atlattım çok şükür ancak bu hastalık dünyada hala bitmediği için hastalığa yakalandığım mart ayından beri çocuklarıma sarılıp öpemiyorum. İki küçük kızım var. En kötü taraflarından biri de bu. Eve geliyorsunuz, çocuklarınıza sarılamıyorsunuz, kucaklayamıyorsunuz. Kesinlikle bu hastalığı kimse hafife almasın. Bunu herkes önemsemeli."
Topaloğlu, maske takılması, kapalı ortamlarda pencerelerin mümkün olduğunca açılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.
- "İşten gelince babamı öpüyorduk ama artık öpemiyoruz"
Recep Ali Topaloğlu'nun 11 yaşındaki kızı Sümeyye Topaloğlu da hastalık sürecinde babasını özlediğini söyledi.
Topaloğlu, "Babam hastanedeyken sadece görüntülü konuştuk. Telefonla konuşmak yüz yüze konuşmaktan apayrı bir duyguydu. Bu süreçte gerçekten babamı özledim. İşten gelince babama sarılıp öpüyorduk ama artık öpemiyoruz. Gerçekten kötü bir duygu. Sarılabilmeyi, onun kucağında oynayabilmeyi çok özledim." dedi.
Kendisinin de önlem aldığını söyleyen Sümeyye Topaloğlu, evden ya da bahçeden dışarı çıkmadığını, sosyal mesafeye dikkat ettiğini belirtti.
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