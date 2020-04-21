Kovid-19 hastaları için taşınabilir solunun cihazı geliştirildi

21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 enfeksiyonu geçiren hastaların yüzde 2,4-5,6'sı yoğun bakım ünitelerinde solunum sıkıntısı nedeniyle soluk borularına bir tüp yerleştirilmesi yoluyla solunum cihazlarına bağlanıyor.
Yoğun bakım ünitelerinde kullanılan mevcut solunum cihazlarının büyük ve hantal olması nedeniyle yaşanan sıkıntıları gidermek için taşınabilir kolay kullanımlı ventilatör tasarlandı. Ventilatör ile hastanın bulunduğu oda yoğun bakım odası haline dönüşebilecek ve tedavisi hızlanacak.
Mekanik solunum cihazında aynı zamanda Kovid-19 tedavisi için gerekli solunum destek modlarının bulunduğu elektronik kontrol üniteleri de yer alıyor. Böylece yoğun bakım yatağına gerek duyulmadan, tıbbi oksijen ve hava bağlantılarının olduğu herhangi bir hasta yatağında veya ambulansta bu mobil ventilatörün kullanılması, hastanın bulunduğu yerin yoğun bakım odasına dönüşebilmesi sağlanacak.
Yeni nesil şehir hastanelerinin oda tasarımları da her bir hasta yatağı yoğun bakım yatağına dönüşebilme potansiyeli taşıdığından, üretilecek ventilatörün bu hastaneler için vazgeçilmez bir cihaz olması bekleniyor. Geliştirilecek ventilatörün önce ülkede daha sonra da tüm dünyanın kullanımına sunulması hedefleniyor.
Tasarım ve teknik çizimleri tamamlanan ve malzeme spesifikasyonları belirlenen cihazın prototip çalışmaları devam ediyor. Prototip çalışmaları ve testlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye İlaç ve Cihaz Kurumu'na ürünün sunulması ve seri üretime geçilmesi planlanıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!