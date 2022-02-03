Kovid-19 gripten daha mı ölümcül?

Son dakika: İngiltere'de çarpıcı Kovid-19 araştırması! Grip kadar bile değil... - Haberler

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İngiliz The Telegraph gazetesinin analizine göre, yeni rakamlar koronavirüs Birleşik Krallık'ta gripten daha tehlikeli olmadığını gösterdi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin son verilerine göre, Birleşik Krallık'ta koronavirüs sebebiyle 180 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ancak Telegraph’ın istatistiklerine göre koronavirüs sebebiyle ölen insanların oranı şu an grip sebebiyle hayatını kaybedenlerin altında.

Mayıs 2020'de koronavirüs kaynaklı vaka ölüm oranı (CRF) yüzde 15 idi, koronavirüs testi pozitif çıkan altı kişiden biri hayatını kaybetti. Bu sayı geçen yıl Aralık ayı sonundan yüzde 0.3'e düştü. 26 Ocak itibariyle ise bu oran yüzde 0.14'e düştü.

Ülkede gripten ölüm oranı yüzde 0,1 ile yüzde 0,2 arasında. İngiltere'de bir yılda 30 bine yakın insan grip sebebiyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

The Telegraph'da yer alan haberde, "Gittikçe daha net hale gelen şey, bağışıklıktan kaçabilecek ve doğası gereği daha ölümcül olabilen daha kötü bir varyantın dışında, İngiltere büyük ölçüde koronavirüs salgının dışında." ifadeleri kullanıldı.