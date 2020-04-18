Kovid-19 dünyada "alternatif infaz" uygulamalarının başlamasına neden oldu

18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle pek çok ülke, "konutta infaz, yaşlı ve kronik hastalığı bulunanların tahliyesi, bazı cezaların infazının ertelenmesi" gibi uygulamaları hayata geçirdi.
Almanya, 12 aya kadar olan hapis cezalarının infazını erteledi, yeni hükümlerde 18 aya kadarki hapis cezasının infazının savcı tarafından ertelenmesini kararlaştırdı. Almanya, bu iki uygulamada cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçları kapsam dışında bıraktı.
Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de de farklı adımlar atıldı. Ülkede, yaşlı olan ve kronik hastalığı bulunan hükümlüler için konutta infaz uygulaması getirildi. Eyaletlerde de şartlı tahliyelerde kolaylık, ağır cezalık suçlar dışında yakalama emirlerinin yerine getirilmemesi, hamile kadınlara ve 50 yaş üzerine tahliye gibi uygulamalar başlatıldı.
Fransa'da aile içi şiddet ve terör suçlarından hükümlü bulunanlar hariç olmak üzere tahliyesine 2 aydan az zaman kalanlar serbest bırakıldı.
İtalya ise cezasının bitimine 18 aydan az kalan hükümlüleri şartlı tahliye etti. İtalya da başka ülkelerde olduğu gibi yaşlı ve risk grubundaki hükümlülerin tahliyesine karar verdi.
Açık cezaevindeki hükümlülerin salıverilmesinin kararlaştırıldığı İspanya'da bu kişilerin elektronik takibi uygulamasına geçildi.
Belçika, terör, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile 5 yıldan fazla ceza alan, tehlikeli olarak görülen hükümlüler hariç olmak üzere diğer cezaların infazını erteledi. Belirlenen istinaslar dışında diğer hükümlülerin izin haklarının uzatıldığı Belçika'da, yaşlı olanlar ve kronik hastalığı bulunanların cezalarının konutta infazına karar verildi.
Adli para cezasını ödemeyenlerin hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin uygulamaya ara veren Hollanda da 6 aya kadar olan hapis cezalarının infazını erteledi.
Öte yandan, İran 85 bin mahkumu geçici olarak serbest bıraktı.
İngiltere'de hükümet 4 yıldan az ceza alan hükümlüler için erken tahliye, elektronik kelepçe, evde denetim, toplum içinde infaz gibi yöntemler üzerinde çalışmaya başladı.
Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi de Kovid-19 ile mücadele kapsamında 20 Mart'taki ilke kararında, erken tahliye veya denetimli serbestlik gibi toplum içinde ıslah tedbirleri uygulanmasını önermişti.
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