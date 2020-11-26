Kovid-19 doğal ürünlere ilgiyi artırdı

Kovid-19 hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, insanlar bağışıklık sistemini güçlendirecek ürünlere yöneldi. Bu süreçte özellikle pekmez, bal, zencefil, zerdeçal, polen ve sarımsak gibi ürünlerin satışı arttı.
Vatandaşın talepleri doğrultusunda doğal ürün satışı yapan marketler de coğrafi işaretli ve organik ürünlere ağırlık verdi.
Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve 1950'de Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlanan Atatürk Orman Çiftliği de bu süreçte daha fazla ön plana çıkan kurumlar arasında yer aldı.
Atatürk Orman Çiftliği Antalya Şubesi işletmecisi Yusuf Tosun, AA muhabirine, vatandaşların talepleri doğrultusunda Türkiye'nin dört bir köşesini gezdiklerini, doğal ve işlenmemiş ürünler konusunda araştırma yaptıklarını söyledi.
Yaklaşık 1500'e yakın organik ürünü satışa sunduklarını anlatan Tosun, "İnsanlar aldıkları ürünün ne kadar güvenli, doğal olduğunu araştırmaya ve buna göre tercihlerini yapmaya başladı. Biz de Erzurum’dan dut pekmezi ve Türkiye’nin her bölgesine özel bal, polen, propolis gibi doğal ürünleri yerinden alarak talepleri karşılıyoruz." diye konuştu.
Tosun, özellikle pekmez, bal, sarımsak, zerdeçal gibi ürünlerin satışında yaklaşık yüzde 40 artış olduğunu kaydetti.
- "Daha doğalını ve güvenilir olanını alıyoruz"
Müşterilerden Şehriban Yiğit, salgın sürecinde beslenme alışkanlıklarının da değiştiğini ifade etti.
Vücut direncini artırıcı gıdaları araştırarak alışveriş yaptıklarını dile getiren Yiğit, "Daha önce çok fazla almadığımız pekmez, polen, zerdeçal, zencefil gibi ürünleri şu anda daha fazla tercih eder olduk. Hem aldığımız gıdaları hem de alışveriş yaptığımız marketleri daha fazla inceliyoruz. Daha doğalını ve güvenilir olanını almaya çalışıyoruz." dedi.
Ferdi Yılmaz da alışveriş yaparken güvenli yerleri tercih etmeye başladıklarını aktardı.
Salgının herkesi tedirgin ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Salgın bize gıdada güven konusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha öğretti. Önceden dikkat etmediğimiz konulara şu anda daha dikkat eder hale geldik. Çocuklarımıza bağışıklık sistemlerini güçlendirecek doğal ürünleri yedirmeye başladık. Poleni, propolisi evimize sokmaya başladık." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!