Kovid-19 denetimleri - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile kent merkezindeki tarihi Kapalı Çarşı'da bulunan iş yerlerini denetleyerek, esnaf ve vatandaşları, maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmaya davet etti.Coşkun, daha sonra gazetecilere, hem denetim yaptıklarını hem de vatandaşları bilgilendirdiklerini söyledi.
Maske, sosyal mesafe, hijyen ve diğer tedbirlere Kahramanmaraşlı esnafların hassasiyet gösterdiğini belirten Coşkun, şu bilgileri verdi:
"İşletme ve esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Pandemi tedbirleriyle ilgili alınan tedbirleri yerinde görüp hem vatandaşlarımıza hem esnaflarımıza bu tedbirleri tekrar hatırlatıyoruz. Esnaflarımız alınan tedbirlerle ilgili mümkün mertebe kurallara riayet ediyor. Tabii ki temennimiz özellikle maske, mesafe ve temizlik konusunda bu hassasiyetin yükselmesi. Malum biliyorsunuz işletmelerimizde zaman zaman kalabalıklar olabiliyor. Temennimiz bu kalabalıklarda belirlenen kurallara vatandaşlarımızın, işletme sahiplerimizin, esnaflarımızın kurallara uyması. İnşallah bizde geldiğimiz bu süreç itibarıyla beklentimiz vakaların giderek azalması. Malum biliyorsunuz Türkiye'de ve dünyada hem de ilimizde zaman zaman vaka artışları olabiliyor. Bunu takip ediyoruz. Bizim vatandaşlarımıza ve Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize çağrımız mutlaka ve mutlaka maskemizi takalım. Hiçbir şekilde maskeden vazgeçmeyelim."
Öte yandan, Türkoğlu ilçesinde de yeni tip koronavirüs tedbirleri (Kovid-19) kapsamında denetimler gerçekleştirildi.İlçe Kaymakamı Gürbüz Saltaş ile Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşlara maske mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.
- Gaziantep
Gaziantep Valisi Davut Gül, kentin Şahinbey ilçesindeki tarihi Almacı Pazarı'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında incelemelerde bulundu.
Gül, pazardaki esnaflarla görüşerek, salgın kurullarına özen göstermelerini istedi.Pazardaki müşterilerle de sohbet eden Gül, vatandaşlara sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik konularında uyararak, maske dağıttı.İncelemelerde Gül'e Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan eşlik etti.
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