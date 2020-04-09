"Kovid-19" denetimleri insansız hava araçlarıyla yapılıyor - KOCAELİ

AA

Valilikten yapılan açıklamayada, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin denetimi ile ilgili çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi.Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin denetimiyle ilgili özellikle sokağa çıkma kısıtlaması olan yaş grupları, halka açık parklar ve vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyup uymadıklarıyla ilgili şehrin çeşitli yerlerinde İl Emniyet Müdürlüğüne ait "dron"larla kontrollere başlandı.