Kovid-19 denetimine çıkan Vali Hacıbektaşoğlu, kurallara uyan esnafı kutladı - SİİRT

Vali Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç ile Küçük Sanayi Sitesi'nde maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.İş yerlerini gezerek kurallara uyan esnaf, personel ve müşterilere teşekkür eden Hacıbektaşoğlu, denetimlerin aksatılmadan sürdürüldüğünü, kurallara uyuldukça salgınla mücadelenin başarıya ulaşacağını söyledi.
Denetimlerde, herkesin kurallara uyduğunu büyük bir memnuniyetle gözlemlediklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Şu an 100'ü denetimde olmak üzere 500 personelle salgınla mücadele yapılıyor. Bugün Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnafımızı ziyaret ederek denetimlere katıldık. Gittiğimiz yerlerde maskesiz esnaf ve müşteri görmedik. Herkes tedbirlere uyuyor." dedi.
Kovid-19 ile mücadelede kurallara uymanın önemine işaret eden Hacıbektaşoğlu, "Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki son bir aydır vaka sayısı düşme eğiliminde." diye konuştu.
Ekimin sonuna kadar vaka sayısını daha da aşağıya çekmeyi beklediklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, tüm ekiplerin bunun için çalıştığını bildirdi.Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:
"İnşallah havalar soğuduğunda günlük vaka sayısını daha da aşağıda kapatacağız. Lütfen motivasyonumuzu düşürmeyelim. Salgın yokmuş gibi kimse hareket etmesin. Tedbiri gevşetirsek, elden bırakırsak bir anda her şey ters yüz olabilir. Sürekli birbirimizi uyaralım, denetleyelim. Herkesin kendi tedbirini alması gerekir. Siirt genelinde özellikle salgının yayıldığı alanlara dikkat edilmeli, 65 yaş ve kronik hasta olan aile fertlerine kimse yaklaşmamalı. Onları korumalıyız."
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