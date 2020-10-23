Kovid-19 denetimi yapıldı - ADANA

AA

Adana Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda helikopter destekli denetim yaptı.Araçlarında, maske takmadıkları helikopterden tespit edilen sürücü ve yolcular, uygulama noktasında durduruldu.Tedbirler hatırlatılan ve para cezası uygulanan kişilerin karantinada olup olmadıkları da kontrol edildi.Maske takmadığı için ceza yazılan sürücü Saim Şengir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yolda su içtim. Maskeyi ön tarafa bıraktım, sonra takmayı unuttum. Denetime takılmışız. Helikopteri fark etmedim." dedi.