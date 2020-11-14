Kovid-19 denetimi - SİİRT

AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.Ekipler iş yerlerinde maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı, kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.Yunus motorize ekipleri de kalabalığın yoğun olduğu Güres Caddesi'nde maskesini burnunun altında tutan ve sigara yasağına uymayan vatandaşları uyardı.