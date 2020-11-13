Kovid-19 denetimi - ÇANAKKALE

AA

Polis ve belediye ekipleri tarafından, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetlenirken, sosyal mesafenin korunması, vatandaşların sağlığı için maske kullanılması ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi yasak olan bölgelerde vatandaşlarda sigara içilmemesi isteniyor.Maske kurallarına uymayan vatandaşlara polis ve belediye ekipleri tarafından cezai işlem uygulanıyor.