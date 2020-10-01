Kovid-19 denetimi - AYDIN

AA

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Efeler'de, İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimine katıldı. Vali Aksoy, Adnan Menderes Bulvarı’nda esnaf ve vatandaşlarla görüşerek pandemi kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Aksoy, birlikte mücadele verildiğinde sonuç alınacağını söyledi.Testi pozitif çıkıp izolasyonda tedavileri süren vatandaşların durumuna da değinen Aksoy, şöyle konuştu:

“Aydın’da pozitif vaka olup hastanede yatırmadığımız, evde izolasyonu gerektiren durumlarda, evde olmayıp sokağa çıkan var ise onlarla ilgili yurtları belirledik. Bu anlamda bugüne kadar çok fazla olmasa da bir ara sayımız 10’a kadar ulaşan, evde olması gerekirken olmadığını tespit ettiğimiz kişiler oldu. Bunların zorunlu izolasyon sürelerini de ilk aşamada Germencik’te bir hastanemizin ek binası vardı, orada barındırıyoruz. Sayılarımız artarsa yurtlarımızı planladık, oralara alacağız. Temennimiz herkesin kurallara riayet etmesi, hep birlikte bu mücadeleden başarılı bir şekilde çıkmamız.”

-“Birinci sınıflarda devam yüzde 90”

Kentteki okulların durumu hakkında da açıklama yapan Aksoy, şöyle devam etti.

“Okullarımızla ilgili de şu anda birinci sınıflar ve okul öncesi okullara devam ediyor. Geçen hafta sadece haftada bir gün idi. Bu hafta iki gün olarak okula gidiliyor. Okul öncesinde devam durumumuz yüzde 77. Birinci sınıflarda da yüzde 90 seviyesinde. Amacımız eğitim öğretimde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan bu süreci yönetmek, daha iyi bir noktaya taşıyabilmek.”Vali Aksoy’a denetim sırasında Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ile İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz eşlik etti.

-Kaymakam Baştürk İncirliova’da denetimlerde bulundu

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda koronavirüs önlemlerine yönelik denetimler kapsamında İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk; emniyet, ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri ile sağlık ekipleriyle birlikte çarşı esnafını denetledi.

Kaymakam Baştürk, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan kontrollü hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbir kurallara uyulması konusunda vurguda bulundu.