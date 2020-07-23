"Kovid-19 değil, biz bayram yapalım" uyarısı

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, salgınla mücadele sürecinde Türkiye'nin kritik eşikten başarıyla geçtiğini belirtti.
Kurban Bayramı'nda toplum olarak yine kritik bir eşikten geçileceğine işaret eden Oruç, "Kurban satışından kesimine, dağıtımından bayramlaşma anına kadar her safhada tedbirlerimizi alalım. En yakınlarımızla bir aradayken bile sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyenine dikkat edelim. Böylece bayramı bizim yerimize Kovid-19'un yapmasına izin vermeyelim." açıklamasında bulundu.
Herkesin sevdikleriyle bir araya geldiği bayram günlerinde bulaşma oranının artabileceğini, bu nedenle her zamankinden daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Oruç, şöyle devam etti:
"Lütfen bu bayramı sevdiklerimizi korumak için mesafeli yaşayalım. Ziyaretlerimizi sınırlı tutalım. Uzaktan ve mümkünse telefonla, görüntülü olarak görüşerek bayramlaşalım. Yakın temastan kaçınalım. Bir bayram daha birbirimize hasret ama sağlıklı olalım. Bu bayram birbirimize sevgimizi, saygımızı ve güçlü aile bağlarımızı, sevdiklerimize mesafemizi koruyarak gösterelim. Bayramda kalabalıkla teması önlersek, bulaşmayı ve pandeminin yayılmasını da önleriz."
Oruç, koronavirüse karşı ancak kurallara uyulursa başarılı sonuç alınabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Koronavirüse karşı verilecek mücadele, bayram öncesi kurban satış alanlarında başlamaktadır. Vatandaşların koronavirüsün en rahat yayılım gösterdiği kalabalık ortamda uzun süre kalmadan işlemlerini halletmesi gerekmektedir. Bu süre zarfında kesinlikle maske çıkarılmamalı, özellikle para gibi birçok kişinin temas ettiği materyallere dokunduktan sonra elleri mutlaka el antiseptiğiyle temizlenmeli, pazarlıklar artık el teması yapılmadan tamamlanmalıdır. Kurban kesimi, parçalanması ve dağıtımı safhalarında da büyük özen gösterilmesi gerekir. İşlemler sırasında gerekli olmayan kişilerin kesinlikle bu alanlarda olmaması, kurban kesimi sonrası yenilen toplu yemeklerin ertelenmesi doğru olacaktır. Ne kadar az temasla işlemler tamamlanırsa bulaşma riskinin o kadar azalacağı unutulmamalıdır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!