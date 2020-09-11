Kovid-19'dan yaşamını yitiren tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan son yolculuğuna uğurlandı

Beykoz'daki Baklacı Mezarlığında yapılan cenaze törenine, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Mercan'ın ailesi, arkadaşları ve üniversite hocalarının yer aldığı az sayıda kişi katıldı.

Fakültenin onur öğrencisi olduğu öğrenilen Mercan, dualarla defnedildi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 40 gün yoğun bakımda tedavi gören Mercan, dün sabah hayatını kaybetmişti.