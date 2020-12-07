Kovid-19'dan vefat eden Payas İlçe Emniyet Müdürünün cenazesi Mersin'e uğurlandı

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Solunum sıkıntısı nedeniyle İskenderun'da özel bir hastaneye kaldırılan Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ (59),burada yoğun bakım servisine alındı.

Bağ, bir haftadır tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ailesi tarafından hastane morgundan alınan Bağ'ın cenazesi, Payas Kaymakamlığı önünde mesai arkadaşları tarafından helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Mersin'e uğurlandı.

Törene Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkanı Bekir Altan, İl Emniyet Müdür vekili Hayri Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Üngör, kaymakamlık personelleri ve mesai arkadaşları katıldı.