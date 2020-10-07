Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 986 kişi öldü

AA

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 986 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 104 bin 555’e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 72 bin yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 757 bin 132’ye çıktı.

Ülkede, şimdiye dek 5 milyon 744 bin 693 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 2’inci ülke" konumunda bulunuyor.