Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1054, Brezilya'da 381, Meksika'da 228 kişi öldü

AA

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1054 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 80 bin 776'ya yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 83 bin 809 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 930 bin 236'ya çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 3 milyon 859 bin 399 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülke konumunda bulunuyor.

- Brezilya

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 381 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 132 bin 6'ya, vaka sayısı da 15 bin 155 artarak 4 milyon 345 bin 610'a yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 613 bin 184 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 228 artarak 71 bin 49'a ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 335 artışla 671 bin 716'ya çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 475 bin 795 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.