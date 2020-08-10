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Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 572, Hindistan'da 1013, Meksika'da 292 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 572, Hindistan'da 1013 ve Meksika'da 292 kişi yaşamını yitirdi.

10.08.2020 - 09:19 | Güncelleme: ABONE OL
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 572, Hindistan'da 1013, Meksika'da 292 kişi öldü
AA

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 572 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 101 bin 49’a, vaka sayısı da 23 bin 10 artarak 3 milyon 35 bin 422’ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 627 bin 126 vaka ve 25 bin 114 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 118 bin 460 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

- Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1013 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 44 bin 466’ya çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 62 bin 64 artarak 2 milyon 215 bin 74’e ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 535 bin 743 kişi iyileşti. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor. 

- Meksika 

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 292 artarak 52 bin 298'e ulaştı.

Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 376 artışla 480 bin 278'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 322 bin 465 kişi iyileşti. 

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, ilk ölüm ise 19 Mart'ta olmuştu.


,Muhammed Emin Canik

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