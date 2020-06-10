Kovid-19'dan korunurken egzamaya yakalanmamak için uyarı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilal Kaya Erdoğan, derinin dış dünya ile bireyler arasında bariyer sağladığını bildirdi. Çok sık el yıkamanın bu bariyeri bozabileceğini belirten Erdoğan, bunun, çeşitli mikroorganizmaların deriden geçişini kolaylaştırabileceğini kaydetti.
El yıkamada dikkat edilmesi gereken konulara değinen Erdoğan, şöyle devam etti: "Eller en az 20 saniye boyunca, bilekler, parmak araları ve tırnak altları ihmal edilmeden yıkanmalıdır. Yüzük, bileklik ve saat altlarında sabun ve temizleyici artıkları kalıp egzamaya neden olabileceği için mümkünse pandemi sürecince takı ve saat kullanılmamalıdır. Ellerin iyice durulandığından ve sabun artığı kalmadığından emin olunmalı, sonrasında eller tercihen yumuşak bir kağıt havluyla kurulanmalıdır."
"ELİNİZİ YIKADIKTAN SONRA TEKRAR DEZENFEKTAN KULLANMAYIN"
Doç. Dr. Erdoğan, bilinçsizce yapılan temizliğin cilde büyük zararlar verebileceğine dikkati çekti.
El yıkamada sabun tercihinin önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Derinin pH değerine uygun, renksiz ve kokusuz sabunlar tercih edilmeli. Sıvı ve antibakteriyel sabunlar yerine mümkünse eczanelerde satılan, derinin pH değerine uygun temizleyiciler, bebek şampuanları veya katı beyaz sabunlar kullanılabilir. Suyun sıcaklığı da önemli olan diğer bir konu. Çok sıcak veya soğuk su kullanımı cildimizin kurumasına ve çatlamasına yol açacağı için ılık su kullanılmalı. El yıkama imkanı olmayan durumlarda yüzde 70 alkol içeren el dezenfektanları veya kolonya tercih edilebilir. El dezenfektanı veya kolonya da el yıkamada olduğu gibi 20 saniye boyunca veya kuruyana kadar parmak araları, bilekler dahil olmak üzere tüm ele sürülmeli. Elinizi yıkadıktan sonra tekrar dezenfektan kullanmayın, bu yanlış bir uygulama."
Uzun süre maske kullanımına bağlı sivilce oluşumu görülebildiğini belirten Erdoğan, maskelerin önerilen sürelerde kullanılması ve nemlendiğinde mutlaka değiştirilmesi gerektiğini bildirdi.
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