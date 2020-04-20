Kovid-19'dan dolayı İspanya'da mahsur kalan Türk öğrencinin ülkeye dönüş sevinci

AA

Öğrenci değişim programı Erasmus için geldiği İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı zor günler geçiren ve bugün Türkiye'ye dönmeye hazırlanan Sena Karaduman, "Devletimin yanımda olduğunu görmek bende muazzam bir güven oluşturdu." dedi.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan ve Erasmus programıyla üç aydır İspanya'da bulunan 21 yaşındaki Sena Karaduman, salgından dolayı yaşadığı zorlu günleri AA muhabirine anlattı.

Karaduman, İspanya'nın kuzeyindeki Bilbao kentine 26 Ocak'ta geldiğini ve İspanyol bir ailenin evine yerleştiğini söyledi.

Kovid-19'un ülkede yayılmaya başladığı 8 Mart'tan bu yana Türkiye'ye dönebilmek için büyük bir mücadele verdiğini belirten Karaduman, şöyle devam etti:

"Virüsle ilgili haberler çıkar çıkmaz Türkiye'ye dönebilmek için ilk olarak 14 Mart'ta kendime uçak bileti ayarladım ama ülkedeki uçuşların iptali ve olağanüstü halden dolayı sefer iptal edildi. Devletimizin organize ettiği 17 Mart'taki uçuşa da Erasmus evraklarımı yetiştiremediğimden dolayı katılamadım. Daha sonra Macaristan üzerinden aktarmalı bir uçak bileti aldım ancak o da son anda iptal edildi. Son 1 ayda üç denemenin ardından nihayet bugün Barselona üzerinden ülkeme gidebileceğim."

Karaduman, Kovid-19'dan dolayı "sorumluluk almak istemediğini" söyleyen Bilbao'daki İspanyol ev sahibiyle de sorunlar yaşadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"İki çocuklu bir aileydi. Hasta olmam halinde İspanya'daki hastanelerin çok kötü durumda olduğunu, benim İspanyolca bilmememden dolayı zorluklar yaşayacağımı ve sorumluluk alamayacağını söyleyen ev sahibi beni evden çıkmaya zorladı. Hatta Madrid'deki büyükelçiliğimize telefon ederek, çıkmazsam ev anahtarlarını değiştirip beni atacağını bile söylemiş. Ben zaten valizlerimi toplayıp, hazır bekliyordum."

Karaduman, daha sonra Macaristan aktarmalı uçuşu bulunca 17 Mart'ta Barselona'ya gittiğini, Türkiye'nin Barselona Başkonsolosluğunun kendisine çok yardımcı olduğunu kaydetti.

İlk önce otele, oteller kapanınca da bir Türk ailenin yanına yerleştirildiğini dile getiren Karaduman, "Konsolosluğumuz benimle çok yakından ilgilendi. Devletimin yanımda olduğunu görmek bende muazzam bir güven oluşturdu. Ne kadar zor durumda kalsak da devletin yanımızda olduğunu bilmek çok güzel ve güven veren bir duygu." şeklinde konuştu.

Karaduman, bu süreçte kendisinden daha çok Kayseri'de yaşayan ailesinin telaşlandığını ve şimdi tek arzusunun ramazan ayını ailesiyle birlikte geçirmek olduğunu söyledi.

Türkiye'ye döndüğünde Kovid-19'dan dolayı 14 gün tedbir amaçlı karantinada tutulacak Karaduman, "Ramazanı ve Ramazan Bayramı'nı ailemle birlikte geçireceğim için çok mutluyum. İspanya'daki süreçte hiç telaşlı olmadım ama ramazanda burada kalmak istemiyordum. Şimdi Türkiye'ye döneceğim ve ailemle birlikte olacağım için çok mutluyum." dedi.