Kovid-19 Avrupa'ya açılan sınır kapılarındaki hareketliliği de etkiledi

Koronavirüs salgınından dolayı tüm dünyada ülkeler arası insan hareketliliği azaldı. Bu durum sınır kapılarındaki geçişlere de yansıdı.
Avrupa'ya açılan Trakya'daki sınır kapılarında temmuzda özellikle "gurbetçilerin" baba ocaklarına gelişleriyle başlayan sezon hareketliliği, bu yıl daha az yaşanıyor.
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala, Pazarkule, Dereköy sınır kapılarından Türkiye'ye 156 bin 575 yolcu aracıyla 673 bin 536 kişi giriş yaptı.
Bu yıl temmuzda ise ülkeye aynı sınır kapılarından 59 bin 668 araçla 237 bin 582 yolcu girdi.
- Sınır kapılarında önlemler üst düzeyde
Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirler, salgının başladığı ilk günlerden itibaren üst düzeye taşındı.
Açık ve kapalı alanların dezenfekte edildiği hudut kapılarında maske ve eldivenle hizmet veren gişe personelinin yanı sıra bazı çalışanlar özel kıyafet giyiyor.
Giriş yapan araçların dezenfekte edildiği ve yolcuların vücut ısılarının ölçüldüğü sınır kapılarında, Edirne Valiliğince yolcu ve sürücülere dezenfektan ve maske dağıtılıyor.
- Gurbetçilerden, alınan tedbirlere övgü
Sınır kapılarından giriş yapan gurbetçiler de Türkiye'deki koronavirüs önlemlerinden övgüyle bahsediyor.
Avusturya'dan gelen Özkan Köse, AA muhabirine, pek çok ülkeden geçtiğini ancak Kapıkule Sınır Kapısı'ndan itibaren Türkiye'deki önlemlerin takdire şayan olduğunu söyledi.
Geçtikleri ülkelerde araçlarının dezenfekte edilmediğini anlatan Köse, "Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden geçerek geldik ama sadece Türkiye'de uygulanıyor bu sistem. Sağlığımız açısından, tedbir açısından çok iyi bir uygulama." dedi.
Almanya'dan memleketi Kocaeli'ne giden Hüsnü Erdem de Türkiye'de alınan tedbirlerin etkisiyle kendisini güvende hissettiğini vurguladı.
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