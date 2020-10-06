Kovid-19 aşısının talep görüp görmeyeceği araştırılacak

AHESEN'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının gücünün son birkaç yıldır küresel halk sağlığı sorunu haline gelen aşı reddi sorununu çözüp çözmeyeceği merak ediliyor. Kamuoyu bilinci de aşının kapsamlı olarak uygulanabilmesi için büyük önem taşıyor.
Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık Sağlık ve Sosyal Bakım Kurumu ile National Institute for Health Research (NIHR),Birleşik Krallık Araştırma ve İnovasyon Birimi Tıp Araştırma Konseyince desteklenen çalışmada, Proje Yöneticisi Prof. Dr. Ersin Akpınar, Yardımcı Proje Koordinatörü Dr. Pelin Yıldırım, Birleşik Krallık Koordinatörü Dr. Cemal Kavasoğulları, Biyoistatistik Danışmanı Dr. Cumali Uri ve yardımcı araştırmacılar Dr. Rabia Eroğlu Kıraç, Dr. Seda Dardan ve Dr. Gaye Çabukoğlu yer alıyor.
Araştırma kapsamında, "Kovid-19 salgın döneminde Türkiye'de aşılara olan tereddüttün derecesi ne boyuttadır?", "Sebepleri ve kaynağı nedir?" "Hangi demografik özelliklerden ve değişkenlerden etkilenmektedir?", "Kovid-19 pandemisinin bir halk sağlığı sorunu olan aşı tereddütlerine Türkiye'deki etkisi nedir?" soruları üzerinden Türkiye'de Kovid-19 aşısının talep görüp görmeyeceği ortaya konulacak.
Araştırmaya www.cukurovaaile.org ve www.ahesen.org.tr adreslerinden katılmak mümkün olacak.
AHESEN Bilim Kurulu Başkanı ve Proje Yöneticisi Prof. Dr. Ersin Akpınar, çalışma ile ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Bizler halk sağlığı için son derece önemli bir konu olan aşı kararsızlığı oranını tespit ederek toplumu bilinçlendirmeyi, aşıyla önlenebilir hastalıkların etkin kontrolünü sağlamayı ve gelişmekte olan diğer ülkelere bu konuda örnek olabilmeyi amaçlıyoruz. Çalışmamız, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinin etkilerini ve koruyucu hizmetlerin durumunu belirleyip, toplumsal aşılama görüşleri ile planlama yapılmasına katkıda bulunacaktır."
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