Kovid-19 aşısında tek "kırmızı kent" Şanlıurfa'da yoğun bakımlar hızla doluyor

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, AA muhabirine, kent genelinde aşı oranını artırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.
Bu süreçte önemli aşama kaydettiklerini ancak henüz istenilen seviyeye ulaşamadıklarını aktaran Gülüm, aşının koronavirüsle mücadelede şu an etkili silah olduğunu vurguladı.
Aşı oranının düşük olması nedeniyle kentte bazı sıkıntılarla baş başa olduklarını belirten Gülüm, Kovid-19 hastaları için geçen hafta bir hastanede 50 yataklı, dün de başka bir hastanede 26 yataklı yoğun bakım servisi açtıklarını kaydetti.
Bu servislerin daha önceki dönemlerde hazırlandığını ancak kullanımına ihtiyaç duyulmadığına dikkati çeken Gülüm, "Ama artık bunlara ihtiyaç duyuyoruz. Halen yeni yoğun bakımlar, yeni servis yatakları açıyoruz. Bunları normal planlanmış cerrahi operasyonlar için ayırdığımız yatakları kapatarak gerçekleştiriyoruz. Önceki gün bir hastanemizde yeni bir 26 yataklı yoğun bakım servisi açtık." diye konuştu.
Önümüzdeki süreçte hasta sayısındaki artışın sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde ciddi bir sorun olarak karşılarına çıkabileceğini dile getiren Gülüm, "Yoğun bakımlar, hızla doluyor. Aşı hızı miktarında düşüş yaşanmasıyla birlikte hasta sayısında artış yaşanıyor. Şu an için kentimizde maalesef hasta sayısı artışı devam ediyor." ifadelerini kullandı.
- "Yoğun bakımda yatanların neredeyse tamamı aşısını olmayanları kapsıyor"
Prof. Dr. Gülüm, kent genelinde sahada 125 filyasyon, 30 mobil aşı ekibi ve 130 araçla hem filyasyon hem de aşılama çalışması yürütüldüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:
"Halkımız yeter ki aşısını olsun. Aşı noktasında, aşıya ulaşım konusunda hiçbir eksiğimiz yok. Biz bu süreci hep birlikte aşabiliriz. O yüzden hemen, zaman kaybetmeden aşımızı yaptıralım. Böyle giderse sıkıntılı günlere geçiş yaparız. Sağlık hizmetleri sunumunda sorun yaşayabiliriz. Planlanmış vakaların bir kısmını ertelemek zorunda kalabiliriz. Zaten artık ameliyatları aciliyeti ve önemine göre sıralamaya başladık. Bazı operasyonları ertelemek zorunda kalıyoruz. Bu istediğimiz bir durum değil. O yüzden çağrıda bulunuyoruz; henüz vaktimiz varken henüz bir servis veya yoğun bakım yatağına düşmeden aşımızı olalım. Çünkü, yoğun bakımda yatanların neredeyse tamamı aşısını olmayanları kapsıyor."
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