Kovid-19 aşılamanın yetersiz olduğu ülkelerde endemik hastalığa dönüşebilir

İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ikinci doz aşılamada iyi bir noktaya geldiğini ancak toplumsal bağışıklık hedefinin yakalanabilmesi için bu oranın yüzde 80'leri geçmesi gerektiğini söyledi.
Üçüncü doz aşılamanın da en az ikinci doz kadar önemli olduğunu vurgulayan İlhan, başta 65 yaş üstü olmak üzere Sağlık Bakanlığınca üçüncü dozu tanımlanan herkesin bir an önce aşılarını yaptırması gerektiğini vurguladı.
İlhan, hem dünyada hem de Türkiye'de ağustostan itibaren vaka artışları yaşandığını belirterek, kış döneminin daha rahat geçebilmesi için maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması ve ülke genelinde yeterli aşılama oranının sağlanması gerektiğini kaydetti.
- "Aşıların her ülkeye yetecek şekilde dağıtılması salgından kurtulmanın anahtarı"
Salgının son bulması için sadece Türkiye'de değil tüm dünyada aşılama oranlarının artması ve kurallara uyulması gerektiğini vurgulayan İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Oysa dünyada hala aşıya ulaşamayan ülkeler var. Bunların Afrika, Güney Amerika ve Asya'daki bazı ülkeler olduğunu biliyoruz. Bu ülkelerin aşı stoğu olan ya da aşı üreten ülkeler tarafından desteklenmesi gerekiyor. Çünkü aşıda milliyetçilik yapılmaması, aşıların her ülkeye yetecek şekilde dağıtılması salgından kurtulmanın anahtarı. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi bizim TURKOVAC aşımız, sadece bizim değil tüm dünyanın kullanımına açılacak."
- "Aşılamayı başarıyla devam ettiren ülkelerde vaka sayısının giderek azalması bekleniyor"
İlhan, Kovid-19 salgınının aşılanmayan ülkelerde giderek endemik bir hastalığa dönüşebilme ihtimali olduğuna da dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Aşılamayla beraber pandeminin sadece dünyanın belli bölgelerinde görüleceği yani endemik hale geleceği yönünde bir yaklaşım söz konusu. Yani bir süre sonra Türkiye, Avrupa ülkeleri, Kuzey Amerika kıtası gibi aşılamayı başarıyla devam ettiren ülkelerde vaka sayısının giderek azalması, Hindistan, Pakistan, Afrika, Güney Amerika gibi aşılama oranı düşük bölgelerinde salgının daha çok görülerek endemik hale gelmesi bekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü de geçtiğimiz günlerde böyle bir yaklaşım ortaya koymuştu. Bunun bir sene içerisinde olması muhtemel tabii herhangi bir güçlü varyant ortaya çıkmadıkça."
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