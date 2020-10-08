Kovid-19 aşı denemelerine Dicle Üniversitesinde başlandı

Aşısının gönüllüler üzerindeki denemelerinde, DÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Kemal Tuzcu da yer aldı.
- "Aşının başarılı olması dünya için önemli"
Prof. Dr. Tuzcu aşının salgının gidişatını değiştirecek bir çalışma olduğuna işaret ederek her zaman bilimsel çalışmalara insanları dahil ettiklerini ama bu kez kendilerinin bir bilimsel çalışmaya dahil olduklarını söyledi.
"Bugün ilk kez Diyarbakır'da, Çin menşeli aşıyı yaptırdım. Yan etkisi şu an yok. Herhangi bir yan etki de beklemiyorum. Ancak birkaç gün içerisinde belli olacak." diyen Tuzcu, şöyle konuştu:
"Bir bilimsel çalışmaya dahil olduk. Bu bizim için mutluluk verici. Bu aşının başarılı olması dünya için de önemli. Hem bilime katkı vermek hem de bu riskten kurtulmak için bu aşıyı yaptırdık. Arkadaşlarıma da öneririm. Bu aşıyı bilimsel veriler ışığında tavsiye ediyorum. Aşı çalışmaları iş yükümüzü de azaltacak. Sağlık çalışanlarının kayıpları ve ülkemizdeki diğer kişilerin kayıplarını da azaltacak. O yüzden aşı çalışmalarının bir an önce sonuçlanması ve sonuçların bütün dünyaya hayırlı olmasını temenni ediyoruz."
Aşının her zaman can kurtarıcı olduğuna işaret eden Tuzcu, sağlık çalışanları başta olmak üzere her kesime aşı kullanmaları tavsiyesinde bulundu.
- "Ciddi bir yan etki saptanmamış"
DÜ Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen de salgın sürecinde sağlık çalışanları olarak çok yorulduklarını ve çok çalıştıklarını belirterek 2020'nin sonunda aşı çalışmalarının dünya gündemine oturduğunu söyledi.
Çelen, "Diyarbakır olarak İstanbul, Ankara ve Kocaeli’nden sonra üniversitemizde ilk aşımızı hocalarımız Prof. Dr. Alpaslan Kemal Tuzcu ve Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit'e yapmış bulunmaktayız. Dünyada 12 bin 500 hasta üzerinde yapılan çalışmalarda yan etkileri yüzde 1,5 oranında halsizlik, binde 2 oranında da ateş şeklinde görülmüştür. Ciddi bir yan etki saptanmamıştır." dedi.
İlk etapta ülkede 1300 sağlık çalışanına yönelik bir aşılama planlanması yapıldığını dile getiren Çelen, "Viral hastalıklarda aslında salgın yönetiminde salgının bitmesi için tek bir çare vardır. Yüzde 100 etkinliğe yakın bir ilaç tedavisi olacaktır veya etkili bir aşımız varsa bu salgının zincirini kırabilir." ifadesini kullandı.
Çelen, dünya genelinde şu an 9 civarında aşı çalışmasının olduğunu, hepsinin de gayet iyi göründüğünü aktararak, "Bu vesileyle de aşıların etkinliğinin artmasıyla salgının zincirinin de kırılmasını bekliyoruz. Bu anlamda aşı çalışmaları başarılı bir şekilde yürürse salgının da zincirini kırıp şu an yoğun hasta popülasyonundan daha az, her bölgede 3-5 hasta şeklinde gidişatı görebiliriz." diye konuştu.
- "Vatandaşlar da gönüllü olarak davet edilecek"
Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, sağlık çalışanlarına yönelik yapılan aşı çalışmasının gönüllülük esasına dayandığına işaret ederek ilk olarak hedeflerinin 80 civarında sağlık çalışanına ulaşmak olduğunu bildirdi.
Gönüllülük esasına dayalı bir çalışma olduğu için talebin sağlık çalışanlarından gelmesi gerektiğini belirten Çelen, "Bayağı bir hasta gönüllü gelmeye başladı. Üniversitemizde ve bölgemizde sağlık çalışanlarının aşıya ilgisi yüksek. Bu çalışmanın sonunda topluma yönelik bir çalışma da başlayacak ve artık vatandaşlar da gönüllü olarak davet edilecek. Gönüllülük esasına uyan kişiler de 2 doz şeklinde aşılama yapılacak." bilgisini paylaştı.
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