Kovid-19 ABD'de en çok onları vurdu

Hükümet tarafından hazırlanan raporda, ABD'de özellikle siyahi ve hispanik kadınların hamilelik döneminde maruz kaldıkları hastalıklar ve doğum sürecinde yaşadıkları komplikasyonların Kovid-19 virüsüyle birleşmesi sonucunda can kayıplarında ciddi artış gözlemlendiği kaydedildi.
Hamilelikle ilgili ölümlerin 2018'den bu yana yaklaşık yüzde 80 artış gösterdiği ve geçen yıl bildirilen 1178 ölümün dörtte birinde Kovid-19'un da bir faktör olduğu tespit edildi.
Prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin yüzdesi de yıllarca sabit kalmasına rağmen geçen yıl artış gösterirken, Kovid-19 sonrası dönemde daha fazla kadında doğum sonrası depresyon belirtileri görüldü.
Illinois Üniversitesi Anne Sağlığı Araştırmacısı Karen Tabb Dina, “Ülkemizde zaten anne ölümlerinin yaşandığı bir krizin ortasındaydık, (söz konusu veriler) Kovid-19'un bu krizi ülke olarak başa çıkamayacağımız oranlarda şiddetlendirdiğini gösteriyor." şeklinde konuştu.
ABD'deki anne ölümlerinin oranı, diğer birçok gelişmiş ülkeden daha yüksek ve salgın öncesi dönemde yükselişe geçmişti ancak Kovid-19'un ABD'deki hamileler için koşulları daha da kötüleştirdiği ifade ediliyor.
Hamilelik döneminde virüse yakalanan kadınlar yüksek sağlık riskleriyle karşı karşıya kalırken, personel sıkıntısı ve Kovid-19 kısıtlamaları, anne adaylarının yüz yüze sağlık hizmeti almalarını daha da zorlaştırdı.
Gebeler arasındaki depresyon vakaları da salgının sebep olduğu stres nedeniyle arttı.
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