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Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı açıklanan İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin, koronavirüs testinin pozitif olarak açıklanmasının ardından 'önlem' olarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

KARANTİNADA KALACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Berlusconi'nin Milano yakınlarındaki Arcore kasabasındaki villasında, izolasyon altında olduğu ve bir yandan da çalışmalarını sürdürdüğü belirtilmişti.

Berlusconi'nin doktoru Alberto Zangrillo da basına yaptığı açıklamada, ünlü siyasetçinin asemptomatik olduğunu ve kurallar gereği karantinada kalacağını açıklamıştı.

Zangrillo, Berlusconi'ye, yakın dönemde İtalya'da Kovid-19 vakalarının hızla arttığı Sardinya adasında bulunmasından ötürü test yapıldığını ifade etmişti.