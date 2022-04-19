Kovid-19'a yakalanan Griffiths, Türkiye ziyaretini iptal etti

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, Twitter hesabından, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve seyahatlerini iptal ettiğini duyurdu.

Martin Griffths, Ukrayna'da insani ateşkes, tahliyeler ve insani yardımlar gibi konuları görüşmek üzere 20-21 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.