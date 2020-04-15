Kovid-19'a yakalanan Endonezya Ulaştırma Bakanı Sumadi iyileşti

15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, 14 Mart’ta Kovid-19 tanısı konan 63 yaşındaki Sumadi'nin tedavi gördüğü başkent Cakarta’daki Gatot Subroto Askeri Hastanesinden iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.
Irawati, sağlık durumu iyi olan Bakan Sumadi’nin, doktor önerisiyle kontrol amaçlı 14 gün evde karantina altında olacağını ifade etti.
Öte yandan, Endonezya Genelkurmay Başkanı Marshal Hadi Tjahjanto, orduya bağlı birliklerde görevli 55 kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirterek, virüs bulaşanlara ilişkin detaylı bilgi vermedi.
- Vaka sayısı 5 bini geçti
Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülkede son 24 saatte Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 297 artışla 5 bin 136’ya yükseldiğini açıkladı.
Yurianto, 10 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 469, iyileşenlerin sayısının ise 20 artışla 446 olduğunu kaydetti.
- Tayland'a uçuş yasağı 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Tayland hükümeti, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ülkeye yönelik ticari uçuş yasağını ay sonuna kadar uzatma kararı aldı.
Tayland Sivil Havacılık Yönetiminden (CAAT) yapılan açıklamada, daha önce 18 Nisan'a kadar getirilen uçuş yasağının 30 Nisan'a kadar uzatıldığı bildirildi.
Açıklamada, resmi ya da askeri uçaklarla acil iniş yapması gereken ve insani yardım taşıyan hava araçlarının bu kapsam dışında tutulduğu kaydedildi.
Tayland'a seyahat eden herkesin zorunlu 2 haftalık karantinaya alınacağını belirtilen açıklamada, "Resmi ve askeri uçaklar ile acil iniş yapan uçaklarda seyahat edenler de bu kurala dahildir." ifadesi kullanıldı.
Ülkede yeterli sayıda karantina merkezinin bulunmadığı aktarılan açıklamada, yurt dışından gelecek Taylandlılara yolculuklarını ertemeleri çağrısı yapıldı.
Tayland'da 2 bin 643 kişide Kovid-19 görülürken, salgına bağlı 43 ölüm yaşandı.
,Nuri Aydın
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!